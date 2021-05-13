Циклон пригонит в Украину дожди с грозами: в каких областях испортится погода. Карта

Погода в Украине в пятницу, 14 мая, будет дождливой, местами с грозами, в большинстве областей.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Осадки обусловят фронтальные системы, связанные с циклоном Каи (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, дожди пойдут в западных, северных, центральных и Одесской областях. Местами ожидаются грозы.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 11 тепла, на востоке до +13. Днем в большинстве регионов от 17 до 22 тепла, в восточных областях будет теплее всего – до +27.

В Киеве в пятницу также ожидаются дожди, ночью +9… +11, днем до 21 тепла.

В большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных пробках на дорогах Киева из-за ухудшения погодных условий 14 мая.