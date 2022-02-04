Дни Трухиных или как 'слуги' господствуют в Украине. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят самые важные вопросы

В пятницу, 4 февраля, в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят самые актуальные и важные темы для украинцев.

В частности вживую в студии обсудят:

Резонансное ДТП с участием депутата от "Слуги Народа" Александра Трухина. Речь пойдет о том, кто и почему пол года скрывал правду.

Как слуги народа господствуют в Украине.

Получают ли народные депутаты зарплату в конвертах.

Эксклюзивное интервью с Временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. О реальных угрозах войны с Россией.

Гостями студии будут:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

Видео дня

Руслан Рябошапка, эксгенеральный прокурор Украины (2019 – 2020);

Святослав Пискун, генеральный прокурор Украины (2002 – 2003; 2004 – 2005; 2007);

Дмитрий Разумков, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019 – 2021);

Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики;

Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

Валерий Чалый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015 – 2019);

Андрей Шевченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Канаде (2015 г. – 2021);

Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";

Светлана Крюкова, заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua".

Также к участию в эфире приглашены: Давид Арахамия, глава фракции партии "СЛУГА народа"; Денис Монастырский, министр внутренних дел Украины; Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины; Алексей Сухачев, директор Государственного бюро расследований; Александр Трухин, народный депутат, фракция "Слуга народа".

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