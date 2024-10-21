Дни духовного очищения и кармы: прогноз на неделю от астрологини

Неделя, которая началась 21 октября, завершит непростой месяц октябрь. Принесет ли она облегчение и положительные перемены?

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На эти вопросы эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астрологиня Исита Гая. По ее словам, неделя может быть непростой, однако сильного напряжения ожидать не стоит. Более того, у всех получится очиститься и исцелиться духовно.

Как обещает астрологиня, конец октября будет максимально спокойным, в воздухе будет много творческой энергии. Это все принесет нам вдохновение и новые впечатления.

Однако следует приготовиться к большой трансформации в окружении. "Могут обрываться старые связи, старые контакты. Вы можете сменить работу, сменить место жительства, абсолютно все вещи они будут на изменениях на трансформации и эти трансформации – они приведут вас еще больше к истинному себе", – предупредила Исита Гая.

Она также напомнила, что на последнюю неделю октября, как и на весь месяц, влияет коридор затемнений, с которого он начался. Его энергия несет нам трансформацию. Кроме того, на Солнце произошел большой взрыв, что тоже несет на Землю сильные потоки энергии. "Все эти энергии, магнитные бури, они доходят до Земли и влияют на изменение окружения, которое будет сейчас происходить в жизни каждого. Поэтому приготовьтесь – будет максимальная турбулентность и может измениться в вашей жизни каждую минуту абсолютно все", – сказала астрологиня.

Также в конце октября, как и в течение всего месяца, максимально проявляет себя карма. Это наиболее интенсивный такой период в этом году "Будут кармические события, будут кармические изменения и трансформации, но они только помогут нам, очистят нас и исцелят нас от всего, что нам не нужно", – пообещала Исита Гая.

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