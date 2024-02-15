Днепропетровская ОВА и НОК определили правила проведения спортивных соревнований во время войны

Все спортивные состязания во время войны должны проводиться под контролем военной администрации.

Об этом заявил глава отделения Национального олимпийского комитета Украины в Днепропетровской области Михаил Кошляк на круглом столе на тему "Обсуждение актуальных вопросов развития физической культуры и спорта в Днепропетровской области", прошедшем 14 февраля в Днепре.

Мероприятие состоялось при председательстве начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, а также при участии заместителя председателя облгосадминистрации – начальника областной военной администрации Ирины Грицай, сообщили "Українські новини".

Главными задачами круглого стола стали вопросы организации и проведения спортивных мероприятий на территории Днепропетровской области, а также обсуждение правовых вопросов деятельности федераций по видам спорта.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов, которые беспокоят каждого из представителей разных федераций, но все мы объединены целью популяризации спорта и здорового образа жизни. Хочу услышать предложения, которые мы вместе сможем претворить в жизнь", – заявил Лысак.

Кошляк обратил внимание, что не все федерации Украины имеют юридическую регистрацию и правовые отношения с органами государственной власти, особенно на местном уровне.

"Все спортивные соревнования на территории области должны проводиться только по разрешению военной администрации и по согласованию признанными областными федерациями по видам спорта или их ячеек на местах, имеющих взаимоотношение с государственными органами власти. Именно федерации в этом случае несут ответственность за регламент соревнований и назначение компетентных главных судей", – заметил он.

Глава отделения НОК отметил, что необходимо обратиться в Министерство молодежи и спорта Украины с предложением внесения изменений в ст. 20 закона Украины "О физической культуре и спорте", а именно изложить в новой редакции один из подпунктов.

"Спортивные федерации действуют на основании устава. Руководитель и органы управления спортивной федерации избираются на четыре года из числа действительных членов соответствующих спортивных федераций", – сказал Кошляк.

Он пояснил, что важно, чтобы сроки проведения отчетно-выборных конференций, конгрессов, ассамблей имели определенную систему.

"Например, федерация по олимпийским видам спорта проводит выборы в год проведения Олимпийских игр, не олимпийских – в год проведения Всемирных игр. Именно поэтому и будем рекомендовать Национальному олимпийскому комитету Украины, Министерству молодежи и спорта начать мероприятия по внедрению этих вопросов в жизнь и внесению соответствующих изменений в действующее законодательство. Уверен, нашу инициативу также поддержат другие области", – пояснил Кошляк.

Директор коммунального учреждения "Днепропетровская областная школа высшего спортивного мастерства" Дина Мифтахудинова сообщила, что спортсмены области уже добыли в борьбе семь лицензий на Олимпийские игры в Париже.

В обсуждении также приняли участие президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, заместитель руководителя Офиса президента, президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров, народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха, заместитель директора управления спорта высших достижений Министерства молодежи и спорта Украины Нельсон Гайриян и начальник межрегионального управления Министерства юстиции Тимофей Дудин.

Также к круглому столу были привлечены руководители спортивных федераций, общественных организаций физкультурно-спортивного направления, руководители коммунальных заведений и представители органов местного самоуправления.