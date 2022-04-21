Днепропетровская и Кировоградская области получили помощь от проекта 'Спасаем жизнь'

1600 наборов гуманитарной помощи поступило в Лозоватскую, Глеюватскую, Широковскую, Карповскую, Новолатовскую и Петровскую территориальные общины. Помощь поступила в рамках проекта "Спасаем жизнь", реализуемого Группой Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.

Наборы получат социально незащищенные категории населения, среди которых многодетные семьи, одинокие матери, дети с инвалидностью, а также вынужденные переселенцы и пострадавшие от войны семьи. В гуманитарные наборы вошли продукты питания длительного хранения. Это каши, макароны, консервы, сгущенка, масло, сахар и мука. Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.

Криворожский распределительный центр Метинвеста в ближайшее время планирует передать в военную администрацию Кривого Рога и территориальные общины еще более 14 тыс. продовольственных наборов.

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"На ЦГОК формируем и отгружаем продуктовые наборы для города и других общин, для тех людей, кто сегодня больше нуждается в помощи. Работаем вместе с военной администрацией, руководителями тергромад – формируем потребность, решаем логистические вопросы. Кроме того, волонтеры криворожских предприятий Метинвеста с начала войны собрали более 20 тонн гуманитарной помощи. Это теплая одежда, одеяла и постельное белье, лекарства, средства гигиены, продукты и питьевая вода. Все передаем в районные гуманитарные штабы", - рассказал Дмитрий ШЕВЧИК, генеральный директор Центрального ГОКа.

Напомним, что цель проекта "Спасаем жизнь" – - предотвращение гуманитарной катастрофы. Для этого бизнесы SCM вместе с международными партнерами организовали закупку, доставку и передачу городам продовольствия, воды и товаров первой необходимости