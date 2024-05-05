Днем и заморозками ночью: какой будет погода на Пасху в Украине

На Пасху, 5 мая, в Украине будет тепло. Но днем возможны грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Кроме того, по прогнозам синоптиков, несмотря на тепло днем, ночью возможны заморозки.

"Небольшая облачность. Без осадков, днем в северной части, на Закарпатье и в Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, гроза", - прогнозируют погоду на воскресенье в Укргидрометцентре.

Ожидается северо-восточный ветер с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью до 8° тепла (в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-3°). Днем 17-22° тепла, в западных областях воздух прогреется до 25°.

В Киевской области в воскресенье, 5 мая, также ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, до 10 м/с. Температура ночью 3-8°, днем 17-22°. В Киеве ночью 6-8°, днем воздух прогреется до 21°.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха была выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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