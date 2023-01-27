Для украинских врачей создали бесплатный курс по изучению английского языка

По данным образовательной онлайн-платформы по профессиональному развитию врачей Аксемедин, Accelerator of Medical Information уровень знания английского языка среди украинских врачей составляет менее 8%. Это делает невозможным потребление ими новейшего медицинского контента из оригинальных источников, преимущественно американских и европейских, что приводит к отставанию украинских врачей в знаниях относительно мирового медицинского сообщества и к увеличению медицинских ошибок.

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Именно на английском языке публикуются и доступны большинство научных статей, международных протоколов лечения и рекомендаций, курсов, лекций, семинаров и конференций, международные базы данных медицинских знаний и т.д. Общение и консультации с зарубежными коллегами, консультации украинских пациентов за рубежом, лечение иностранцев также проходит на английском языке. А переводы изданий, статей, лекций и другого контента появляются в сети Интернет с определенной задержкой или перевод может не появиться вообще.

Для решения этой проблемы международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" объявил о возобновлении своей программы "Англоязычный врач", впервые инициированной в 2011 году для поддержки работы медперсонала во время Чемпионата по футболу 2012. Часть программы создана с помощью курса онлайн самоучителя Pasha English, чья методика поможет врачам быстро освоить базовый курс английского языка. В рамках программы более 10 000 украинских врачей смогут пройти обучение базовому курсу английского безвозмездно.

Программа реализуется в партнерстве с образовательной платформой "Аксемедин", позволяющей контролировать процесс обучения, а также Украинской ассоциацией ортопедов-травматологов, Институтом Ортопедии и травматологии НАМНУ, Кафедрой НУОЗ Украины им. П.Л. Шупика.

После успешного завершения первого этапа обучения врачи продолжат изучать английский язык в рамках курса "медицинского английского", где овладеют специализированные медицинские термины.

Pasha English – это онлайн видеосамоучитель английского языка с виртуальным преподавателем. Обучение проходит по авторской методике Павла Шилько – известного теле- и радиоведущего, продюсера музыкальной премии YUNA и полиглота, по авторской методике которого изучают английский уже более 20 000 человек.

Полный курс состоит из 20 уроков, которые делятся на несколько частей: конструкции по грамматическим и лексическим темам для наработки построения фраз, диалоги двух видов (детализированные с переводом и анимационные в режиме реального времени). Закрепить умение использовать выражения помогают познавательно учебные тексты, слова для запоминания с использованием метода ассоциаций и учебные песни.

Кстати, песни специально написаны для курса английского языка и исполнены звездами, среди которых MONATIK, Юлия Санина группа The HARDKISS, Сергей Танчинец группа БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, Ivan NAVI, Alina Pash, ANNA MARIA, David Axelrod, DIMA LIBRA, Евгений Хмара, Виктория Олизе и Алина Башкина.

Песня Questions в исполнении Юлии Саниной поможет слушателям курса научиться строить вопросительные предложения на английском языке.

Для получения бесплатного доступа к базовому блоку курса необходимо быть действующим врачом, зарегистрированным на платформе "Аксемедин", заполнить свой профиль и пройти верификацию на платформе, после прохождения которой вступить в сообщество "Англоязычный врач" и начать обучение.