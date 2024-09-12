Для семей с детьми из Славянска передали 2 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова
Бригады мобильной выдачи привезли помощь в Славянск, регулярно страдает от российских атак. Несмотря на опасность, Фонд Рината Ахметова передал в этот город Донецкой области 2 тысячи продуктовых наборов. Их получают семьи с детьми.
В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.
С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".
За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.