Для переселенцев в Кировоградскую область отправили 4,5 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

На этой неделе грузовики с почти 4,5 тысячи продуктовых наборов на борту отправились в Кировоградскую область. Помощь от Фонда Рината Ахметова предназначена для вынужденных переселенцев из разных областей Украины. Подробности выдач – впоследствии, следите за новостями в соцсетях.

Что входит в продуктовый набор? Макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это продукты длительного хранения, и эту помощь ждет немало людей.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным громадам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.