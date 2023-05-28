Для окупантов безопасность людей ничего не стоит: в Мариуполе до сих пор валяются неразорванные снаряды у домов. Фото и видео

Мариуполь под временным контролем российской власти остается одним из самых опасных мест Украины. Здесь повсюду разбросаны снаряды, которые остались после прямых вооруженных столкновений, никто не озабочен тем, чтобы убрать взрывоопасные объекты из дворов, парков, тротуаров.

Видео дня

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, который регулярно получает кадры с объектами, опасными для жизни людей. Местное население отправляет фото и видео боеприпасов, предупреждая сограждан о бдительности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для российских оккупантов безопасность людей ничего не стоит. Так что взрывоопасные предметы до сих пор никто планово не убирает. А мариупольцы подвергаются опасности", – обеспокоены в официальном муниципалитете.

Один из снарядов лежит на газоне парка развлечений "Радуга", где постоянно гуляют семьи с детьми. А еще один снаряд был выброшен гранатометом, после чего застрял в половице полуразрушенного здания, главное, чтобы любопытные подростки не обнаружили его раньше саперов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что военные-кадыровцы нападают на гражданских в оккупированном Мариуполе. В населенных пунктах Запорожской области, временно не подконтрольных Украине, захватчики грабят школы, забирая даже российские учебники.

Также оккупанты из РФ прячут свои системы ПВО среди жилых домов. Захватчики регулярно прибегают к такой тактике, используя мирное население Мариуполя в качестве живого щита.