'Для меня это большая честь': Даниил Щербаков стал волонтером года на Киевщине и получил награды от КОГА и Минздрава

Украинский волонтер, предприниматель, филантроп и блогер, основатель общественной организации HELPER Украина, которая более 10 лет помогает людям в сложных жизненных ситуациях Даниил Щербаков получил заслуженные награды и отзнкы. он признан волонтером 2025 года на Киевщине. А также Щербаков получил почетную грамоту и символический подарок от КОГА и награду от министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом волонтер рассказал в соцсетях. Даниил Щербаков отметил, что это не его личные отличия, а всей команды волонтеров HELPER Украина, с которыми он работает.

30 июля глава Минздрава Виктор Ляшко вручил Щербакову Благодарность "за весомые достижения в профессиональной деятельности и добросовестный труд".

"Я не медик. Но уже много лет вместе с командой Helper Украина делаю все, чтобы поддержать тех, кто ежедневно спасает жизни — больницы, госпитали, дома престарелых, интернаты, реабилитационные центры. Эта награда от Министра здравоохранения — не только моя. Это отличие всех, кто рядом", – прокомментировал Благодарность Даниил Щербаков.

Он поблагодарил команду HELPER Украина, друзей и партнеров "за доверие, за поддержку, за веру в добро".

"Мы действительно без преувеличения спасаем жизни. для меня это большая честь. И мы не останавливаемся", – добавил волонтер.

А 22 августа Даниил Щербаков был признан волонтером 2025 года на Киевщине.

"Спасибо всем, кто рядом. Моя команда Helper Украина – вы огонь и сила!", – подчеркнул волонтер.

По случаю Дня Независимости Украины председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник вручил Щербакову Почетную грамоту за личный вклад в развитие волонтерского движения и символический подарок – часы.

"Эти часы для меня – напоминание, что время нельзя потерять зря. Каждая минута должна быть посвящена добрым делам. Мы уже 11 лет вместе с командой Helper Украина доказываем это каждый день", – написал волонтер в Facebook, поблагодарив КОГА за награду.

Он в очередной раз поблагодарил свою команду Helper Украина и отметил, что это их общая награда. А также волонтер поблагодарил всех своих сторонников за поздравления и теплые слова.

"Друзья, спасибо каждому за теплые слова и поддержку в комментариях. Для меня это очень ценно и важно. Ваше внимание и искренность вдохновляют двигаться дальше и делать еще больше добрых дел", – написал Даниил Щербаков.