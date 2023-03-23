''Для меня честь поздравить бойцов'': Зеленский вручил госнаграды воинам, участвующим в обороне Херсонщины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды воинам, участвующим в обороне Херсонской области. Глава государства поблагодарил военных за защиту страны от российских оккупантов.

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Зеленский заявил, что для него честь поздравить бойцов. Об этом сообщает Telegram-канал президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страим

Глава государства наградил украинских военнослужащих за защиту территориальной целостности и суверенитет страны.

"Хочу поблагодарить вас и всех ваших собратьев, которые сегодня с нами и которых, к сожалению, нет – они в сердце, в памяти и истории", – заявил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонщину. Там глава государства пообщался с местными жителями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне Зеленский посетил позиции Сил обороны Украины на Бахмутском направлении. Президент пообщался с военными и вручил им награды.

– Также глава государство посетил Харьковщину, присвоив Харькову звание "Город-герой Украины". По итогам поездок он заявил, что ордер на арест – это лучшее, что может произойти с российскими захватчиками.

– Пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику из-за поездки Зеленского в Бахмут. Она была шокирована тем, что оккупанты не контролируют "дорогу смерти".

– 14 ноября Зеленский побывал в Херсоне. Он тогда заявил, что для него важно лично посетить освобожденный город, несмотря на угрозу обстрелов. Херсон был единственным областным центром Украины, который враг смог захватить в ходе масштабного вторжения.