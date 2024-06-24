Для мариупольцев в пяти городах Украины передали проднаборы от Фонда Рината Ахметова

Мариупольцы, вынужденно проживающие в других городах страны, нуждаются в поддержке. В настоящее время во Львов, Хмельницкий, Винницу, Тернополь и Ивано-Франковск передано 4 тысячи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова, который системно помогает переселенцам из города Марии. Продукты можно получить в хабах Ямариуполь в этих городах.

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Всего до конца лета через центры поддержки Ямариуполь Фонд передаст переселенцам 20 тысяч продуктовых наборов. В каждом – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров Ямариуполь в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.