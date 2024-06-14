Для мариупольцев в Киеве отправили 2 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Для людей, которые были эвакуированы из Мариуполя, помощь остается важной составляющей. Фонд Рината Ахметова продолжает сотрудничать с центрами поддержки Ямариуполя по всей стране. Еще 2 тысячи продуктовых наборов продуктовых наборов направляются к мариупольцам, которые живут в Киеве.

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Всего до конца лета через центры поддержки "ЯМариуполь" будет передано людям 20 тысяч продуктовых наборов. В составе каждого – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

В течение 2022-2023 годов для центров Ямариуполь в разных городах Фонд Рината Ахметова передал более 55 тысяч продуктовых наборов и 40 тысяч гигиенических наборов.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.