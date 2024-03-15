Для бойцов Сил обороны запустили набор на курсы английского в 'Гончаренко центрах'

В сети образовательно-культурных и волонтерских пространств Гончаренко центр запустил новый поток бесплатных онлайн-курсов английского языка для военнослужащих Сил обороны. Обучение проходит по специализированной программе, которая включает темы и терминологию, необходимую для общения с иностранными инструкторами и изучения документации к вооружению от стран-партнеров.

По словам организаторов, с апреля запускают новый, третий поток курсов английского для военнослужащих, чтобы еще больше воинов Сил обороны могли улучшить свой английский и использовать его на практике. На два предварительных набора зарегистрировалось более 2000 военных, уже успешно завершающих обучение.

"Переоценить актуальность этой программы откровенно сложно. Наши воины сражаются бок о бок с добровольцами со всего мира, ездят на учебу за границу, общаются с инструкторами. И во всех этих случаях им необходим английский. Это то, что действительно актуально. Всего один пример: обучение наших пилотов на F-16 тормозилось из-за недостаточного уровня английского. Как базовой, так и "милитари", специализированной. Пора изменить это, язык тоже может воевать", – отмечает основатель Гончаренко центров и народный депутат Алексей Гончаренко.

Как рассказала директор Гончаренко центру Онлайн Виктория Захарова, военнослужащие на курсе будут учиться по специализированной программе, которая позволит за три месяца овладеть базовой военной лексикой и ключевыми темами.

"Мы учли запросы студентов, и запустили отдельный набор для военных с разным уровнем владения английским: Beginner (Pre-A1), Elementary (A1) и Pre-Intermediate (А2). Курс состоит из серии тематических блоков, изучение которых поможет нашим защитникам в коммуникации с зарубежными инструкторами и собратьями из Интернационального легиона, а также в изучении документации к вооружению от стран-партнеров. Среди избранных тем – военные базы, части и должности, правила и нормы, военные будни, транспортные средства и оружие, организация персонала и многое другое", – делится директор Гончаренко центра Онлайн Виктория Захарова.

Занятия на курсе начнутся со 2 апреля. Учеба полностью бесплатна, а каждая встреча будет охватывать новую тему. Присоединиться к обучению можно на любом этапе, а все учебные материалы будут дублироваться в чате группы. Чтобы принять участие в учебе, военнослужащим достаточно заполнить короткую форму по этой ссылке.