DIM и БФ 'Защита будущего' открыли сбор на 20 млн грн: среди участников разыграют квартиру

Группа компаний DIM разыгрывает однокомнатную квартиру в одном из своих жилых комплексов за донат на сбор для обеспечения дронами и автомобилями эффективных добровольческих подразделений армии, нацгвардии и батальона "Свобода". Вместе с благотворительным фондом "Защита будущего" Евгения Карася, девелопер планирует собрать 20 млн грн на нужды военных, сообщили в компании.

В розыгрыше может поучаствовать любой донат 500 грн или кратная сумма – 1000, 1500 грн и так далее. Чем больше донатов, тем большие шансы на успех. Для участия нужно перечислить деньги на сбор в банке от Monobank, обязательно указав номер телефона в комментарии, если вы не клиент указанного банка.

"Запускаем бумеранг хороших дел: ваш донат от 500 грн на нужды ребят, защищающих нас на передовой и уничтожающих врага, становится реальным шансом выиграть однокомнатную квартиру в Киеве площадью 41,15 кв.м в эко-городе ЖК Lucky Land рядом с крупнейшим торгово-развлекательным центром в Украине ТРЦ Lavina Mall по соседству со 100 га соснового леса. Ваши деньги пойдут на закупки "боевых птиц" и автомобилей, которые полетят выполнять задания к ребятам в разные уголки нашей Родины", – рассказал соучредитель группы компаний DIM Андрей Насековский.

По его словам, всем желающим приобщиться к хорошему делу и попытаться выиграть квартиру нужно сделать всего несколько действий:

Перечислить минимум 500 грн на банке сбора send.monobank.ua или 5375411216315502 – прямой счет банки сбора, IBAN: UA833220010000026201343872090, ЕГРПОУ/ИНН2:204

Чем больше кратных донатов 500, тем выше шансы получить квартиру в столице.

Обязательно указать номер телефона в комментарии к донату, если вы не клиент Monobank и ждать результатов розыгрыша.

Все желающие, кто сделает донат на сумму от 500 грн и укажет фамилию, имя и номер телефона в комментариях к донату, принимают участие в розыгрыше квартиры от компании DIM в жилом комплексе LUCKY LAND. Собрать 20 млн грн планируют в течение двух недель. Донаты можно сделать через приложение Monobank или по реквизитам выше до 31 марта 2024 года. Розыгрыш будет проходить онлайн через систему монобанка в он-лайне на стриме Telegram-канала или YouTube-канала Евгения Карася. С результатами розыгрыша можно будет ознакомиться на сайте компании DIM, в Telegram-канале Евгения Карася.

LUCKY LAND – жилой комплекс класса комфорт-плюс, где соединены киевское архитектурное наследие и современные инновации. С 28,5 га земли, 7 кварталов и 23 домами, он формирует центр мегаполиса со всей необходимой инфраструктурой.

К услугам будущих жителей LUCKY LAND – собственная развитая инфраструктура и барбекю, дизайнерские лобби и квартиры с ремонтом, закрытая придомовая территория. Как всегда зеленый двор без авто, а для владельцев машин – подземный паркинг. Безопасность обеспечивает круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Удобное расположение вблизи хвойного леса и Lavina Mall гарантирует зеленое окружение и доступ к развлечениям. Будущие жители также смогут выбрать между 6 детскими садами и частной Креативной Международной Детской школой.