'Девушки сами провоцируют изнасилование': скандал с преподавателем вуза в Тернополе получил продолжение

Преподавателя Тернопольского национального педагогического университета Владимира Кравца, который рассказывал на парах о том, что девушки сами провоцируют изнасилование, и насмехался над женской логикой, временно отстранили от проведения лекций. В учебном заведении проводится экспертная оценка курса "Педагогика: подготовка молодежи к семейной жизни" с привлечением внутренних и внешних специалистов.

На ситуацию отреагировала народная депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа, передает ZAXID.NET. Чиновница осудила высказывания экс-ректора ТНПУ, отметив, что они недопустимы, и подготовила обращение в Министерство образования и науки и Государственную службу качества образования.

"Это антинаучные, оскорбительные, сексистские утверждения. Я уже приготовила обращение и в Министерство образования, и в Государственную службу качества образования", – сказала Пипа.

Сейчас в университете ждут обращения от преподавателя и оформляют объяснения студентов.

Не обошли дело и другие должностные лица. В частности, депутат Львовского городского совета Оксана Маруняк обратилась к представительству вуза с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на странице университета ее забанили, рассказывает "Повага". Народная избранница отметила, что это серьезная проблема и вместо того, чтобы решать ее, студентов просто вызывают "на ковер" и проводят "воспитательные" беседы. Она заверила, что будет готовить вместе со своими коллегами обращение о целесообразности пребывания на должности ректора ТНПУ Богдана Буяка и его советника Кравца.

"Этой ситуации нужна огласка. Если ее не будет, то в университете ничего не изменится. Я общаюсь со студентками и вижу, что наиболее критично администрация университета восприняла именно огласку. Им говорили: "Зачем вы выносите мусор из дома, зачем вы об этом публично говорите? Почему вы не пошли к заведующей кафедрой и на месте не решили проблему?" То есть мы видим, что ректорат боится огласки. Это их волнует. Но их не волнуют те лекции, которые проходят в стенах университета ", – сказала Маруняк.

Она также добавила, что "замять" дело уже не получится. Народная избранница подчеркнула, что "у нас не домострой и не Россия, где все молча будут воспринимать такое". Чиновница отметила, что молодежь сейчас другая и имеет логику относительно того, что можно говорить, а что нет.

В частности, она обратила внимание и на понимание студентов относительно полученных знаний в учебных заведениях. Когда родители или государство платят деньги за обучение, а молодым людям преподаватели за эти средства распространяют "маразматические нарративы".

Отреагировала на ситуацию и народная депутат и бывшая заместитель министра образования Инна Совсун. Она уже подала обращение в МОН и правительственной уполномоченной по гендерной политике. Чиновница обратила внимание на решение Кравца показывать на лекциях, "что на самом деле должно готовить к семейной жизни мамонтов".

Совсун выразила свое восхищение молодежью, ведь они отреагировали на "антинаучные утверждения". По ее мнению, недопустимо насаждать антинаучное мировоззрение в институтах, которые должны пропагандировать науку.

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