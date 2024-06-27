'Детям нужны любовь и семейный уют': Фонд Рината Ахметова посетил интернаты Черниговщины для содействия усыновлению

Команда программы "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – Нет!" продолжает важные экспедиции по стране, работая над обновлением анкет детей-сирот и созданием видеосюжетов о детишках, нуждающихся в воспитании в семье. Благодаря программе уже более 10 тысяч детей обрели новые семьи. Анкеты, которые будут размещены на сайте Фонда Рината Ахметова, будут способствовать усыновлению детей. В этот раз команда побывала в Черниговской области.

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Лидия Талалай, и.о. генерального директора Прилуцкого детского дома ребенка "Надежда", отметила важность такой работы:

"Необходимо обновлять фотографии в анкетах детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Дети подрастают и меняются, а у кандидатов в усыновители будут запросы на актуальные фотографии, соответствующие возрасту ребенка. А создание видеосюжетов о детях, ожидающих маму и папу, увеличивают шансы на устройство ребенка в семью. Это должно положительно повлиять на процент усыновления детей. У кандидатов будет возможность не только увидеть как выглядит ребенок, а как он себя ведет, какое у него развитие, как улыбается и какие у него вкусы".

Валентина Проценко, директор КЗ "Удайцовский учебно-реабилитационный центр", подчеркнула, что каждый ребенок нуждается в воспитании в семье.

"Обновление фотографий – это очень важно для того, чтобы кандидаты в усыновители имели полную, достоверную и актуальную информацию относительно ребенка на момент обращения. В нашем заведении дети обеспечены всем необходимым, им здесь хорошо, но им нужна любовь родителей и семейный уют. Здесь они временно до достижения совершеннолетия, но потом им тоже нужна поддержка и помощь взрослых, потому что они все еще остаются детьми. Очень хочется, чтобы каждый ребенок рос в семье, где о нем будут заботиться и любить".

С началом полномасштабной войны обновление анкет детей-сирот стало невозможным, однако украинцев все больше интересовала тема усыновления. Поэтому в 2023 году команда Фонда Рината Ахметова, несмотря на вызовы и препятствия, одной из первых возобновила работу по созданию видеоанкет для детей-сирот. Команда и дальше будет искать возможности для сбора и обновления таких данных для лучшей жизни в семье для каждого ребенка.

После экспедиций в интернатные учреждения анкеты детей будут опубликованы на сайте Фонда Рината Ахметова.

За 18 лет по программе "Ринат Ахметов – Детям" разностороннюю поддержку получили более 5 млн детей Украины.