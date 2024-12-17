Детские стихи на Новый год, которые легко выучить: подборка для всех возрастов

Новогодние праздники ассоциируются не только с подарками и праздничными блюдами. Каждая семья, в которой подрастают дети, готовится в этот сезон к праздничным утренникам в саду или школе или даже к домашнему концерту.

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Если вы ищете красивые стихи для своих малышей, OBOZ.UA приготовил подборку таких текстов о зиме и праздниках. Мы разбили их по возрасту, потому детям будет не сложно и интересно учить их.

Короткие новогодние стихи для детей 3-4 лет

Падав сніг на поріг

Падав сніг на поріг,

Кіт зліпив собі пиріг.

Поки смажив, поки пік,

А пиріг водою стік.

Кіт не знав, що на пиріг

Треба тісто, а не сніг.

(П. Воронько)

Зимонька

Зимонько, голубонько

В білім кожушку,

Любимо ми бігати

По твоїм сніжку.

Всім рум`яниш личенька

Ти о цій порі

І ладнаєш ковзанки

В нашому дворі.

(Л. Забашта)

Вже зима в дорозі

Спить під листям їжачок,

Під камінчиком — жучок,

Дідусь — під кожухом,

Зайчик вкрився вухом.

Вже зима в дорозі

На скрипучім возі.

(О. Богемський)

Білий кіт

Котик вибіг за ворота,

А на вулиці — зима!

Білий сніг і білий котик —

І кота немов нема!

Лиш на кінчику хвоста

Видно плямку у кота.

(В. Бондаренко)

Зима

Ну й бо ж снігу намело —

Стало білим все село.

Біла стежка, біла річка,

Біла вишня і смерічка,

Біла хата, білі коні,

Тільки носики червоні.

(Л. Куліш-Зіньків)

Сніг іде

Тихо, тихо сніг іде,

Білий сніг, лапатий,

Ми у двір скоріш підем,

Візьмемо лопати.

Ми прокинем зранку

Стежку біля ганку,

Вийде мама з хати

І почне питати:

— Хто ж це так доріжку

Вміє прокидати?

(М. Познанська)

Наша ялинка

За вікном летять сніжинки

І сідають на вікні.

Ми танцюєм круг ялинки

І співаємо пісні.

(Н. Забіла)

Білий світ

Біле місто, білі сквери

І трамваї, і таксі,

Білі міліціонери.

Білі діти — білі всі.

Це ж зима, холодна й біла,

Білим снігом землю вкрила.

(В. Бондаренко)

Білий іній

На деревах білий іній,

Кущ — мов білий їжачок,

На паркані, вчора синім,

Безліч білих голочок!

Навіть дідова руда побіліла борода.

***

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля —

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій…

Здрастуй, свято — Рік Новий!

***

Білий снігу, сніженьку,

Простели доріженьку

Від хати до хати —

Новий Рік стрічати.

***

Довго думав носоріг,

Що вдягнуть на Новий рік?

Буде маскарадний бал

Там казковий карнавал.

"Мабуть, я вдягнусь на свято

У костюмчик зайченяти".

Та чомусь на карнавалі

Носорога впізнавали.

***

Новий Рік, Новий Рік іде землею

В чистім полі без доріг, без доріг,

Світять зорі понад нею,

Розсіває срібний сніг.

***

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

Стихи о зиме и Новом году для дошкольников

Гра у сніжки

Із доріжки до доріжки

Полетіли влучні сніжки,

І почався білий бій,

Закрутився у сувій.

Закрутився, покотився.

Під горою зупинився.

Зверху сніг і знизу сніг,

І ніхто узнать не міг,

Де чиї стирчали ніжки.

Ой, весела гра у сніжки!

(П. Воронько)

Два плюс два

Мені на долоню

Злетіли з хмаринки

Дві білі сніжинки

І ще дві сніжинки.

А разом виходить

Якась дивина —

А разом виходить

Краплина одна!

(А. Качан)

Зимові свята

Вже перший сніг кружляє над землею.

І тихо падає. Уже вода

Замерзла на озерах. Опада

Останнє листя і яснить алею.

Останній сніг, там бурий, там блакитний,

Іще лежить в окопах і ярах,

Ще в пам’яті метелиць білий жах,

Ще сонце спить.

(М. Рильський)

Вірш про зиму для дітей

Сипле, сипле, сипле сніг.

З неба сірої безодні,

Міріадами летять

Ті метелики холодні.

Одностайні, мов жура,

Зимні, мов лихая доля,

Присипають все життя,

Всю красу лугів і поля.

Білий килим забуття,

Одубіння, отупіння

Все покрив, стискає все

До найглибшого коріння.

Сипле, сипле сніг,

Килим важче налягає…

Молодий огонь в душі

Меркне, слабне, погасає.

(І. Франко)

Подарунки від зайчика

Через поле, через ліс,

З пагорбка в долинку

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Їхав навіть уночі,

Не боявсь нічого,

Бо летіли два сичі

Попереду нього.

І освітлювали путь

Очі їх — вуглинки.

Подарунки привезуть

Вчасно на ялинку.

(А. Музичук)

Дід Мороз

Дід Мороз несе мішок —

В ньому теплий кожушок.

Ой ти, діду-дідусю,

Зігрій нашу Ганнусю!

Розв’яжи мерщій мішок,

Дай Ганнусі кожушок,

Надінь валянки на ніжки.

Хай вона пограє в сніжки!

Зайчикові вуха

Сіє, віє, завіва

Снігом завірюха,

А у зайчика, хоч плач.

Дуже змерзли вуха.

Він і валянки узув,

І вдягнув кожуха,

А з-під шапки, ну, хоч плач.

Виглядають вуха.

— І чого ти зажуривсь? —

Цокотять синички.

— Ти б собі вдягнув на вуха

Теплі рукавички!

(В. Каменчук)

Йде в кожусі Дід Мороз

Червоніють снігурі

На снігу під липою.

Йде в кожусі Дід Мороз —

Аж сніжок порипує.

Зупинився у дворі,

Розв’язав торбинку,

Нашій бабі сніговій

Пов’язав хустинку.

(Л. Талалай)

Новорічна ялинка

Ой, весела в нас зима,

веселішої нема

– грає срібними зірками,

в’ється синіми димками,

снігом землю обійма.

Ой струнка ялинка в нас!

Скільки грає тут прикрас!

Ми зібралися юрбою,

разом з піснею новою

рік новий зустріти час!

(М. Рильський)

Завірюха

Розгулялась завірюха —

Виє, стогне і свистить.

Затуля Оксанка вуха

І від страху аж тремтить.

— Ти не бійся, — каже тато. —

Завірюха не страшна.

Це ж бо лижам і санчатам

Намітає сніг вона.

Кучугури встануть вранці

Будуть гірки дітворі…

Скинуть ягоди Оксанці

Із калини снігурі.

(О. Винокуров)

Пряля

Сидить пряля та й пряде —

сніг іде — іде — іде —

нитка рветься де-не-де —

а вона пряде й пряде.

Вже напряла хуртовин

на шапки для верховин —

на сувої полотна —

на завіску для вікна,

на хустину й укривало —

мало — мало — мало — мало —

сніг іде — іде — іде —

а вона пряде й пряде…

(Л. Костенко)

Гостює в нас зима

Летять, летять сніжинки

На поле, ліс і сад,

Веселий свій таночок

Танцює снігопад.

Надворі — лютий холод,

Тепла давно нема.

Заліз в копичку зайчик

І солодко дріма.

Мете хвостом лисичка

Сніжок біля сосни.

В барлозі спить ведмедик,

Солодкі бачить сни.

(В. Кленц)

Новорічні вірші для учнів молодших класів

Білі мухи

Білі мухи налетіли, —

Все подвір’я стало біле.

Не злічити білих мух,

Що летять, неначе пух.

— Галю, Петрику, Кіндрате,

Годі, ледарі, вам спати! —

І побігли до санчат

Галя, Петрик і Кіндрат.

Всі з гори летять щодуху,

Щоб впіймати білу муху,

А санчата їм усім

Змайстрував старий Максим.

(М. Рильський)

Веселий сніг

Падав сніг,

Падав сніг —

Для усіх, усіх, усіх,

І дорослих і малих,

І вселих і сумних.

Всім, хто гордо носа ніс,

Він тихцем сідав на ніс.

А роззяв, як на сміх,

Залетів до рота сніг.

Вереді за комір вліз

І довів його до сліз.

А веселі грали в сніжки —

Сніг сідав їм на усмішки

І сміявся з усіма:

— Ой, зима, зима, зима!

(О. Санатович)

Ой летять сніжинки

Ой, летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки,

На дороги, на поля —

Біла-біла вся земля!

Сніг лапатий, сніговій…

Здрастуй, свято — Рік Новий!

Вийшов Дід Мороз з хатинки,

Зупинивсь біля ялинки,

Нас чекає на сніжку

В срібно-білім кожушку.

У вогнях ялинка сяє,

А Снігуронька співає:

— Люба зимонько-зима!

Веселіш, як ти, нема!

(Г. Бойко)

Ранее OBOZ.UA публиковал идеи, как провести новогодний корпоратив в дистанционном формате.

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