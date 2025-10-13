Дети защитников Мариуполя стали участниками осенней смены 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметова

Участниками осенней смены "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова стали дети защитников Мариуполя. ОО "Сердце Азовстали" – партнер Фонда Рината Ахметова.

Видео дня

Среди кемперов – 16-летняя Диана, которая месяц провела в оккупации Мариуполя, и 9-летняя Ярослава, которая пережила оккупацию и во время эвакуации проходила фильтрацию.

В "Блогер Кэмпе" дети получают помощь от команды психологов, которые помогают справиться с последствиями войны.

Осенняя смена также включает спортивные игры, квесты, арт-терапию, экскурсии и творческие мастер-классы. "Блогер Кэмп" мотивирует молодежь развиваться, осваивая блогерство и онлайн-профессии вместе с опытными наставниками.

За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.