Видео дня
Дети защитников Мариуполя стали участниками осенней смены "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова
Участниками осенней смены "Блогер Кэмпа" от Фонда Рината Ахметова стали дети защитников Мариуполя. ОО "Сердце Азовстали" – партнер Фонда Рината Ахметова.
Среди кемперов – 16-летняя Диана, которая месяц провела в оккупации Мариуполя, и 9-летняя Ярослава, которая пережила оккупацию и во время эвакуации проходила фильтрацию.
В "Блогер Кэмпе" дети получают помощь от команды психологов, которые помогают справиться с последствиями войны.
Осенняя смена также включает спортивные игры, квесты, арт-терапию, экскурсии и творческие мастер-классы. "Блогер Кэмп" мотивирует молодежь развиваться, осваивая блогерство и онлайн-профессии вместе с опытными наставниками.
За 20 лет деятельности Фонда поддержку получили более 6 миллионов детей Украины.