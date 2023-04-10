'Дети Украины имеют право на детство': благотворительная платформа dity.help рассказала о своей работе и амбициозных планах

Начав войну против Украины Россия не только разрушает украинские города и села, убивает и калечит украинцев, но и лишила детства украинских детей. Платформа dity.help взяла на себя важную задачу помочь детям Украины, пострадавшим от войны.

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С помощью платформы все украинцы могут приобщиться к всесторонней помощи детям, которые пострадали от боевых действий, побывали в оккупации, потеряли семьи – и подарить им возможность получать образование и развиваться, несмотря ни на что. Привлечь внимание к проблеме детей, живущих в стране, где идет война, организаторы платформы попробовали в специальном ролике.

Своим ключевым кредо организаторы платформы dity.help избрали простую, но исчерпывающую истину: "Они – просто дети. Им просто нужно детство".

"Мы благодарны всем, кто донатит на благотворительную платформу dity.help. Благодаря вашим вкладам уже более 1200 детей получили помощь. Еще для более 600 пострадавших от войны детей мы организовали специальные игровые и концертные программы. Сейчас мы планируем гуманитарно-художественную акцию в Херсонской области. Количество заявок на помощь растет с каждым днем, и мы объединяемся с другими фондами и партнерами, чтобы делать свое дело как можно эффективнее", – отметили организаторы платформы.

Они отмечают: война России против Украины продолжается. А значит, еще сотни тысяч детей могут потерять свое детство. Чтобы привлечь внимание к проблеме, организаторы платформы создали пронзительное видео.

Чтобы поддержать детей, которые из-за российской агрессии вынуждены были повзрослеть слишком рано и видели то, чего не должен видеть ни один ребенок, на платформе dity.help и собирают помощь от тысяч неравнодушных украинцев, которые считают своим долгом поддержать своих маленьких соотечественников.

"Собранные на dity.help средства направляются на всестороннюю помощь детям, которые пострадали от боевых действий, побывали в оккупации, остались сиротами, потеряли возможность получать образование и развиваться. Дети Украины имеют право на детство!" – подчеркнули организаторы платформы.

Напомним, ранее украинский омбудсмен по правам ребенка Дарья Герасимчук рассказала, что депортированные с временно захваченных территорий в Россию малолетние украинцы терпят телесные и психологические наказания. Поводом к "воспитательной работе" является отказ петь гимн РФ и упоминания, что они граждане Украины. За это детей наказывают.

Те дети, которых удалось вернуть домой в их украинские семьи, рассказывают об ужасных условиях пребывания у так называемых опекунов. Нередко к ним применялось физическое насилие за упоминания о своей родине и национальной принадлежности.