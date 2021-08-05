Миллионы украинских детей ежегодно становятся очевидцами домашнего насилия. Наблюдая родительские конфликты, они получают психологическую травму, а потому – должны считаться жертвами.

В будущем такие дети склонны воспроизводить поведение родителей в собственных семьях. Проявляется так называемый феномен "социальной эстафеты", с которым необходимо бороться. Он может сопровождаться рядом эмоциональных и поведенческих проблем, включая тревогу, депрессию, плохую успеваемость в школе, низкую самооценку, непослушание, ночные кошмары и жалобы на физическое здоровье.

Далі текст мовою оригіналу.

Видео дня

Однак в Україні немає чіткої статистики щодо дітей, які стали очевидцями насильства в родині. Адже поліція такі "деталі" просто не фіксує. Виїжджаючи на виклик про домашнє насильство, зазвичай в протоколі вказують як жертву лише одного заявника – наприклад, жінку. Водночас інформацію про дітей, які стали очевидцями насилля в родині, правоохоронці зазвичай пропускають. Хоча насправді, таких дітей також потрібно вважати потерпілими, адже це наносить неабияку психологічну травму.

Європейська практика показує інший приклад. Інформацію про дітей, які стали свідками домашнього насильства, не просто фіксують у поліцейському протоколі. З такими дітьми згодом працюють психологи, аби уникнути проблем у майбутньому. Ставлять на облік спеціальних служб, відслідковують якість життя дітей з таких родин. Адже зазвичай насильство в сім’ї не обмежується лише однією жертвою, і згодом поширюється на дітей.

Нам є над чим працювати. Статистика свідчить, що лише за минулий рік до Нацполіції надійшло 208,7 тис. заяв про правопорушення, що пов’язані з домашнім насильством, з яких 3,4 тис. – це повідомлення від дітей. Тому на цю проблему потрібно звернути особливу увагу. А якщо конкретно, то внести зміни до статті 256 КУпАП та Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції. І тим самим – зобов’язати працівників Національної поліції фіксувати у протоколі, коли дитина стала очевидцем насильства у родині. Ігнорування проблеми – породжує безкарність.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.