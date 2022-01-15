Дети мерзнут в школах, родители возмущены: жалобы на отопление доносятся из всех регионов Украины

Со всех уголков Украины родители массово начали жаловаться на низкую температуру в школьных классах. Люди сообщают, что температура в помещениях значительно ниже нормы, из-за чего многие просто не пускают детей на учебу.

На странице "Батьки SOS" в Facebook Ева Борисовская сообщила, что в школе №7 города Кривой Рог температура в классе не поднимается выше 14 градусов. После этого родители с разных городов Украины начали писать, что похожая ситуация сложилась во многих школах.

По словам женщины, руководство школы не отреагировало на жалобы родителей. При этом она подчеркнула, что директор запретила родителям установить в классе обогреватель, так как это запрещено техникой безопасности.

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В комментариях к посту также сообщили, что проблемы с отоплением есть и в 48 школе Кривого Рога. Родители посетовали, что температура в классах не поднимается выше 15 градусов.

Пожаловались и родители из города Чернигов. В частности, Надежда Коваленко посетовала, что в школе №28 в течение недели температура была в пределах 14 градусов, а иногда опускалась и до +11. Кроме того аналогичную ситуацию описывают и жители Ривного.

Напомним, в Киеве 16-этажка перешла на отопление дровами. Речь идет о ЖК "Кузьминский-2", который не достроили и законно подключить к отоплению не смогли. Часть жильцов в дом заселилась, а обогревают его дровами.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские власти в меморандуме с МВФ обязались с 1 мая 2022-го определять тарифы на газ и отопление исходя из рыночной стоимости. Если бы такое новшество уже ввели, за отопление квартиры площадью в 50 квадратов пришлось бы платить 7500 грн, а за газ – 45-48 грн за 1 куб.