'Детей хватали, убегали, в чем были': жители Кривого Рога рассказали о ночной атаке 'шахедов'. Видео

Вследствие ночной атаки "шахедов" в Кривом Роге был ранен 56-летний мужчина. Выбиты окна в нескольких многоэтажных и частных домах, а также в пяти больницах и четырех школах. Люди хватали детей и в чем было бежали в укрытия.

Видео дня

Об этом сообщает местное издание "Свої". "Старого образца окна повылетали практически все. У кого металлопластиковые окна, те нет. И междуэтажный пролет – окон нет. Хватали детей, в чем были, в том и бежали", – рассказала журналистам одна из жительниц Кривого Рога (видео размещено внизу новости).

Волонтеры во время атаки БПЛА отвозили людей в укрытия. На микроавтобусе несколько раз возвращались за жителями пострадавших домов. Утром всех вернули назад.

В двух районах города развернуты штабы для помощи пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 14 июля оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе, взрывы прогремели в Кривом Роге и Одессе. В Кривом Роге есть разрушения на двух предприятиях, ранен мужчина. Пострадавший будет лечиться дома.

– ПВО за ночь сбила 16 из 17 "шахедов" и разведывательный беспилотник оккупантов.

– Ночью на востоке и юге Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось об угрозе пусков "Калибров" и дронов-камикадзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!