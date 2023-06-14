Десантники получат уже завтра: Порошенко везет на восточный фронт мастерской для ремонта военной техники. Фото и видео

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" везет на восточный фронт очередную партию техники. В условиях наступательных действий военным крайне требуются ремонтные мастерские.

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Об этом Порошенко рассказал в своем дежурном видеоотчете. Он отметил, что передвижные авторемонтные мастерские – ПАРМы, позволяют быстро починить хоть танк, хоть БМП.

"Это – передвижные авторемонтные мастерские. В случае подведения или поломки нашей техники уже нет необходимости везти ее на заводы, в ремонтные ангары, или вообще за границу, тратить месяцы на логистику. Сейчас алгоритм изменился — к подбитой или сломанной технике приезжает ПАРМ, делает ремонт и уже через неделю или два наших танка уже стреляют по врагам, а наши БМП высаживают десант на оккупированные территории. Отлично зарекомендовали себя на поле боя", – показал инженерную разработку волонтеров Петр Порошенко.

Также на фронт передадут 5 банно-прачечных комплексов.

"Это 50-й банно-прачечный комплекс. Мы завершаем в ближайшее время обеспечение банями и прачечными Десантно-штурмовых войск, абсолютное большинство которых сейчас находятся на линии контрнаступления", – рассказал Порошенко.

"С 2019 года Вооруженные Силы Украины не получали этих бань, и поэтому для нас было принципиально важно – мы не покупаем их, мы наладили производство. И получаем очень большие и положительные отзывы от военных", – добавляет Порошенко. По его словам, в планах – сделать полторы сотни таких бытовых вагончиков. "Мы наращиваем темпы производства, и именно так и будет", – подчеркнул он.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы начавшееся контрнаступление было настоящим адом для Путина, для орков, для русных. Так и будет", – убежден Порошенко.