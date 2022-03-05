Десантник из Беларуси захотел перейти на сторону Украины и выдал военные тайны

Возле границы с Украиной на Шацком направлении задержали белорусского десантника. Он заявил, что не хочет воевать против Украины и перешел на сторону нашего государства.

Военнослужащий, чтобы доказать правдивость своих слов, стал делиться военными тайнами: рассказал о позициях и о количестве войск на границе. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

"ВДВ Беларуси норм наваливает) хороший блицкриг по-беларусски", – написал Жуков.

Он уточнил, что десантника задержали местные жители и передали в руки пограничников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Беларуси получили приказ о пересечении границы с Украиной. В лесистой местности уже разместили 38-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, но беларусские военные заявляют, что не хотят быть российскими наемниками.

А ранее стало известно, что в морге города Мозырь в Беларуси закончились места. Трупы оккупантов там сразу грузят на российские поезда, прибывающие на станцию.

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