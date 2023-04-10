'Держиться до победы': психологи Фонда Рината Ахметова оказали поддержку ученикам и учителям в Запорожье

Мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова посещают общины, жители которых нуждаются в профессиональной психологической поддержке. В Запорожье психологов Фонда пригласили в вечернюю школу, а слушателями консультации по теме "Как преодолеть стресс во время войны" стали ученики и педагоги.

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Процесс обучения на фоне продолжающихся в стране боевых действий является вызовом для педагогов и получателей образования. Как те, так и другие справляются с ним на "отлично", но это стоит значительного психологического напряжения, повышенного внимания и ответственности. Психологи помогают снизить этот стресс.

"Нам всем надо держаться до победы. И после победы будет трудный период. Поэтому надо справляться, принимать решения, работать с телом, чтобы жить дальше и заботиться о себе и близких. Мы помогаем этому научиться", — рассказывает психолога Фонда Рината Ахметова Янина Астафьева.

В ходе консультации психологи замечают изменения в психоэмоциональном состоянии посетителей. Кроме помощи здесь и сейчас, люди получают полезные навыки для дальнейшей самостоятельной работы.

"Одна из наших задач - это повышение индивидуальной стрессоустойчивости. В течение консультации видно, как меняется состояние людей. Как после напряженного состояния в начале им становится легче в конце", - говорит психолога Фонда Леся Залановская.

Проект Фонда Рината Ахметова по психологической помощи пострадавшим от войны стартовал в 2014 году. В прошлом году к нему присоединились мобильные бригады психологов. В 2023 психологи Фонда оказывают помощь также ученикам старших классов, медикам и педагогам.

Психологическую помощь от Фонда с 2014 года получили более 145 тысяч жителей Украины. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонду Рината Ахметова по курсу "Травма войны".