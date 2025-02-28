'Держим строй и боремся за победу': военные отреагировали на события в Белом доме

Переговоры в Соединенных Штатах между президентами США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским не были результативными, потому что американская сторона предлагала украинской согласиться на условия страны-агрессора. Таким образом, украинский лидер правильно поступил, прервав эти переговоры.

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Так считают украинские защитники. В ВСУ уверяют, что держат строй и при любых обстоятельствах продолжают бороться за нашу победу.

"Вооруженные силы – с Украиной, с народом, с Верховным главнокомандующим. Наша сила – в единстве. Продолжаем уничтожать оккупанта, приближаем победу", – так прокомментировал события в Вашингтоне командующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Аналогичное заявление сделал и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он отметил, что в переговорах проявилась "сильная и несгибаемая позиция лидера Украины", и подчеркнул, что "мир без гарантий невозможен".

"Мы боремся за свое государство уже 11 лет. Не сдались три года назад, когда нашу стойкость оценивали в три дня. Не отступим и сейчас", – пообещал глава украинской полиции, которая сейчас тоже с оружием в руках сражается за победу.

"Трамп понимает только агрессивную манеру переговоров и пытался задавить Зеленского. Разговора на повышенных тонах не было, если бы Трамп предлагал как минимум остановку фронта на линии столкновения, с минимальными поправками. Но речь шла о сдаче россиянам целого Запорожья, Херсона и ряда городов Донецкой области", – заметил военный Станислав Бунятов (позывной "Осман", Telegram-канал "Говорять Снайпер").

Украинские военные не могут вообразить, как можно отдать врагу наши города вместе с людьми.

"Трамп это представляет, потому что мы для него не люди. Он ведет переговоры от имени и за интересы Путина", – добавил он.

"Верьте в нас, поддерживайте нас, мы будем уничтожать оккупантов по максимуму. В первые дни вторжения от нас отвернулся весь мир, но мы устояли, выстоим и сейчас", – отмечают украинские защитники.

"Наша субъектность как государства не должна зависеть от временной странной администрации где-нибудь за океаном. Да, США – наш партнер, как и другие страны цивилизованного Запада. Но один партнер сейчас бредит – такое бывает", – отмечают военные ПВО ВСУ (Telegram-канал monitor).

Более того, такой бред в США далеко не впервые, добавляют украинские защитники и напоминают, как в 1991 году Буш-старший в Верховной Раде предостерегал нас от независимости от СССР.

"Украина превыше всего! Держим строй и боремся за нашу победу" – лаконично прокомментировал события в США бригадный генерал Сергей Мельник (позывной "Марсель").

"Сколько бы ни было разговоров, обещаний и прогнозов – Украина была, есть и будет. Наше будущее зависит от нас: от храбрости воина на боевой позиции, от помощи волонтера, от поддержки каждого гражданина. Объединяемся, в единстве – наша сила", – заявили пограничники и показали эффектное видео.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в США. В Белом доме он встретился с главой государства Дональдом Трампом, а ранее пообщался с американскими сенаторами. Также планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

В ходе переговоров в Белом доме произошел спор между лидером Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом по переговорам с РФ.

Спор привел к тому, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом. Подписание соглашения о полезных ископаемых, как объявлялось ранее, не состоялось. Также отменили совместную пресс-конференцию Зеленского и Трампа.

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