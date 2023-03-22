Держали с пистолетом у головы и показывали как куклу: в Мариуполе схватили украинку с фамилией Навальная и обвиняют в терроризме

27 сентября 2022 года в оккупированном Мариуполе задержали 24-летнюю украинку Ирину Навальную (сейчас ей уже 25 лет). Ее обвиняют якобы в подготовке террористического акта во время так называемого референдума. Девушка уже полгода находится в Донецком СИЗО. Мама девушки Александра Столяр считает, что главная причина задержания Ирины – ее фамилия, связанная с известным российским оппозиционером.

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Российские пропагандисты несколько раз показывали задержанную Ирину по телевизору, где на камеру она признается якобы в подготовке взрыва в Мариуполе. При этом пропагандисты делали акцент на ее фамилии – Навальная.

Подробнее об этом Александра Столяр рассказала в интервью OBOZREVATEL.

– Александра, 24 февраля застало вас в Мариуполе. Как и когда вам удалось выбраться оттуда?

– Дело в том, что в первые дни полномасштабного вторжения наши городские власти с экранов телевизоров и в интеренете говорили, что все под контролем, не надо паники. Все это ненадолго, надо потерпеть, запастись продуктами. Никаких организованных эвакуаций из города не было. Как выяснилось, руководство города уехало из Мариуполя 26 февраля, и вещали нам уже из других городов.

Люди, у которых был свой транспорт, рисковали жизнью, пытаясь выехать из города. Для многих это была, к сожалению, последняя поездка. У нас с Ирой своего транспорта не было. К тому же у нас еще большая собака, которую мы не хотели оставлять. Поэтому нас никто не хотел брать, ведь люди выезжали с концами, брали с собой вещи по максимуму. И места для собаки не было. Так две недели мы провели в подвале. Иногда выползали из подвала и видели, что происходит вокруг. Когда уже в наш район пришли "освободители" и пошли вглубь города, мы стали пытаться выживать. Жгли костры, ходили за водой по 6 км. Наше жилье не сгорело, только повыбивало окна и двери, как у многих.

Мы стали искать варианты, как связаться с внешним миром. Ради этого я пошла на пункт раздачи СИМ-карт местного оператора. В толпе меня чуть не раздавили, думала, что там погибну. Но карточку мне удалось получить, и мы смогли связаться с родней.

Они узнали, что мы живы, и стали искать нам варианты выезда. На тот момент волонтеры уже не отзывались на просьбы. Но нам нашли платного перевозчика, который вез нас через Донецк, Москву, Прибалтику, Польшу назад в Украину. Так мы выбрались из Мариуполя 9 мая.

Остановились в Житомирской области. Постепенно от моих коллег и подруг Ирины стали узнавать, что люди ездят в Мариуполь, чтобы забрать уцелевшие вещи, потому что город покидали кто в чем мог.

Дочка решила съездить туда. Во-первых, там осталась бабушка – мама ее покойного отца. Она звонила каждый день ей, плакала, говорила, что ей трудно без Иры.

– А фамилия Навальная у нее по отцу?

– Нет. По отцу у нее другая фамилия. Это моя девичья фамилия Навальная. Так получилось, что у нас в роду все девочки и на нас заканчивается фамилия Навальные. Моя дочка очень любила моего папу, он ей заменил отца. Она решила сделать ему приятное и взяла его фамилию. Чтобы потом своим детям дать двойную фамилию и продолжить род. Если бы мы только могли тогда предположить, чем это обернется.

– А когда вы выезжали через эти фильтрационные пункты, там были к Ирине вопросы из-за фамилии?

– Да, были к ней вопросы. На этих фильтрационных пунктах понимали, что никакого отношения к российскому Навальному она не имеет. Но над ней издевались. Например, ее поставили лицом к стенке и с пистолетом у головы она простояла два часа.

Они творили ужасные вещи. Они ее показывали своей шайке как какую-то куклу. Кричали: "Кто еще хочет посмотреть на дочку Навального, идите сюда, у нас тут аж целая Навальная".

– Однако она все равно решилась ехать назад и проходить через эти процедуры?

– Понимаете, она уже все это пережила, получила их бумажку, внесена в их базу. Она считала, что раз уж первый раз прошла, то второго раза быть не должно. С моими родителями она была близка, они ее называли третьей дочкой. Поэтому хотела забрать семейные фото на память. И, конечно, побыть с бабушкой со стороны отца, помочь ей. Та пожилой человек, сентиментальная, ей без внучки плохо. Она осталась там одна, выезжать категорически не хочет, ее жилье уцелело. К тому же там похоронен ее единственный сын. Поэтому Ира поехала.

– Как она проходила фильтрацию на этот раз?

– Без вопросов. Все спокойно проехала и прошла. В самом Мариуполе она купила б/у велосипед и ездила на нем. Во время бомбежек у нее сбежали два кота, она надеялась их найти, ей сказали, приблизительно где они могут быть. Друзья и подруги тоже попросили поискать своих животных. И заодно фотографировала город, присылала фото. Смотреть на все это было больно. Это мертвые районы, сгоревшие дома, даже листочек не шевелится.

Так прошел месяц, а в конце сентября там проводили этот "референдум". И, видимо, "властям" нужно было отличиться.

– Когда и как ее задержали?

– Никто не знает, как это было. Она 27 сентября вышла из дома и больше не вернулась. О том, что она задержана и дает эти жуткие показания против себя, мы узнали из интернета на сайте "РИА Новости". Они 27 сентября вечером выложили ролик, на котором она дает признательные показания в том, что готовила теракт. Но это смешно, какую-то неподготовленную девочку наши спецслужбы будут посылать совершать теракт?

– Скажите, а кроме фамилии Навальная, есть ли у вас версии, почему ее могли задержать? Может, кто-то из соседей донес?

– Соседи могли сообщить, что в доме кто-то стал появляться. Возможно, на квартиру кто-то уже имел виды, потому что там отбирают квартиры, отжимают, мародерят. Но в своих роликах, где они показывают дочь, они говорят такую фразу: "Фамилия, говорящая сама за себя". Я на 200% уверена, что ее взяли из-за фамилии. Может быть, ее остановили на улице, а потом пошла проверка личности. Но точно как это произошло, никто не знает. Нет ни одного свидетеля, ни одних внятных показаний людей, в деле нет ничего, все сфабриковано.

– Вам известно, где ее содержат, в каких условиях, как к ней относятся?

– Нам месяц вообще ничего не было о ней известно. Бабушка ездила по Мариуполю, по Донецку. Везде ей говорили, что Ирины у них нет. Мы отправляли во все их инстанции официальные запросы. Они присылали ответы, что такой Ирины Навальной нигде нет и против нее ничего не возбуждено.

Уже через месяц к бабушке приехали следователи их "МГБ" и сказали, что возбуждают дело о попытке теракта. Бабушка стала общаться со следователем, появилась какая-то адвокат, взяла деньги и исчезла, больше она не участвует в деле.

Тогда мы узнали, что она хотя бы жива. А через два месяца они уже ответили нам, что дочь находится в Донецком СИЗО, и бабушка стала возить ей передачи. Доходят ли они до нее, мы не знаем. Но она находится там, потому что 1 февраля бабушке дали возможность на несколько минут ее увидеть. Ее привозили на допрос к следователю, и он пригласил туда бабушку.

Она ее увидела. Дочь очень плохо выглядит, она вся в каких-то язвах, которые чешутся. Причем эти высыпания у всех есть, кто там находится.

Я связалась с девушкой, которая вышла из плена 31 декабря. Она сидела с моей дочерью в одной камере. От нее мы узнали, что Ира к ним поступила вся черная, избитая, в гематомах. Их в камере был 21 человек вместо 10, спят они по два человека под куртками. Вместо окна там дырка, которую они затыкали, чтобы из нее не дуло. Нет отопления. Воду дают раз в 3 дня, не питьевую, а техническую. Они набирают ее в бутылки и баклажки, носят на своем теле, чтобы согреть ее хотя бы до комнатной температуры, чтобы помыться.

В камере им не разрешают садиться от подъема до отбоя. Если кто-то присядет, посмеется, поплачет, издаст любой громкий звук, то их всех выводят в коридор и бьют.

Иру и еще двух девочек из камеры вообще не выпускают ни на прогулки, никуда. Они все время стоят в камере.

Так вот, по поводу этих высыпаний девушка рассказала, что у всех, кто выходит из Донецкого СИЗО, у всех есть эта сыпь. Она не проходит, наши врачи пока не могут понять, что это такое, как оно поступает в организм.

– Что они хотят от Ирины, удавалось ли вам с кем-то из этих "следователей" связываться?

– Со мной они не связывались ни разу. Бабушке задают вопрос: "Почему мама не приезжает дочку вытаскивать?" Они очень хотят меня выманить туда. Бабушке они рассказывают, что свидания с внучкой не положены. Хотя в ответе, который они присылали, было написано, что ей положены свидания раз в месяц, а также платные звонки. Но бабушка за все это время видела ее только один раз, и все.

Они говорят, что будет суд, и она сядет надолго. Но 27 марта исполнится полгода с момента ее задержания, еще ни разу не было ни суда, даже никакого слушания. А по их "законодательству" они за полгода должны хотя бы одно судебное заседание провести.

Они ее просто держат, и ничего не происходит.

– Вы тут обращались в какие-то инстанции, что вам говорят?

– Ею занимаются и Координационный штаб, и Национальное информационное бюро, Офис президента, уполномоченный по правам человека, Красный Крест и ООН. Она есть везде. Ее постоянно подают на обмен, но та сторона ее не отдает.

– На российском телевидении о ней что-то появлялось в последнее время?

– Я не слежу за российским телевидением, но другие люди мне ничего не сообщали. Мы связывались с российской оппозицией, чтобы они публиковали об Ире информацию, и российские журналисты со мной связывались, я давала интервью. Там публиковали Ирину историю и весь этот ужас, который с ней происходит.

Мы продолжаем работать. Я наши все структуры в покое не оставляю, я звоню, езжу. Тут нет ни одного органа, который занимается обменами, к какому я бы не обращалась. Мы уже обращались в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека в России. Сейчас готовим новые документы, будем снова отправлять. Если у них нет ничего против моей дочери, то пусть отпустят ее.