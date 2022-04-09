"Прокурорів у нас вистачить на всіх. Не вистачить УЧИТЕЛІВ, бо загинуть в армії, не вистачить ТЕХНІКІВ, ТРАКТОРИСТІВ, ІНЖЕНЕРІВ, АГРОНОМІВ - вони також поляжуть у війні, а ПРОКУРОРІВ і СЛІДЧИХ вистачить. Всі цілі і здорові, як ведмеді, і досвідчені в холодному своєму фаху. Напрактиковані почище німців, ще з тридцять сьомого року".

Олександр ДОВЖЕНКО, 12.07.1942 року.

80 років тому Олександр Довженко описав трагедію України, де віп-чиновники з прокурорами та слідчими боролися з націоналістами в тилу, а справжня українська еліта гинула на фронті.

От і нині депутати, які у свій час "нарахували" вчителям зарплату по 4 тисячі доларів, сплутавши ази таблиці множення та МОНівські чиновники, які на грантовських доларових та євро-підробітках, десятиліттями живуть, як вареники в маслі, придумали як під час ВІЙНИ познущатися над старшокласниками та студентами і знищити УНІВЕРСИТЕТИ в Україні.

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Як відомо, депутати, для яких блатні батьки у свій час організували захист дисертацій та написання книжок, спільно з вічними МОНгрантожерами придумали нині УНІКАЛЬНУ систему вступу до вузів у воєнному 2022 році. Вони передбачили так званий НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЛЬТИПРЕДМЕТНИЙ ТЕСТ, що складатиметься з української мови, математики та історії України. Нагадаю, що раніше офіційно затверджені правила ЗНО не передбачали для випускників здачу вищезгаданих предметів. Хтось готував біологію, хтось хімію чи англійську мову. Тепер, скажімо для майбутніх агрономів чи ветеринарів, треба складати історію, якої раніше не було!

Але навіть не це головне. Я хотів би, щоб ці модні депутати і чиновники, левова частина яких останній місяць реформувала освіту із глибини схронів Прикарпаття і Закарпаття, поїхала в Маріуполь, Харків, Ізюм, Херсон, Чернігів, Бородянку, Бучу… і переконала батьків та старшокласників, як легко за 3 місяці вивчити ті предмети, яких вони не готували до ЗНО?!

Тепер про те, як ПРАВИЛЬНО і ВІДПОВІДАЛЬНО треба діяти УКРАЇНСЬКИМ ДЕРЖАВНИКАМ під час ВІЙНИ.

Уряд зобов‘язаний визначити ПРІОРИТЕТИ галузей економіки та відповідно спеціальностей для повоєнної ВІДБУДОВИ Держави.

На пріоритетні для Держави спеціальності: аграрники, будівельники, інженери, металурги, вчителі, соціальні працівники… передбачити максимальний набір на БЮДЖЕТНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ і здійснювати його лише за результатами середнього балу додатку до атестата та мотиваційним листом. Подібний принцип повинен бути і для вступу магістрів на вищезгадані спеціальності. У цьому випадку Університети, які навчали бакалаврів, здатні самостійно організувати відбір у магістратуру.

На модні або так звані кон’юнктурі професії: міжнародні відносини, право… варто у цьому році мінімізувати бюджетний набір та залишити для них ТЕСТУВАННЯ.

Зарахування осіб, які перебувають в лавах Збройних Сил України, територіальній обороні провести ВИКЛЮЧНО на основі заяви та на місця державного замовлення.

Нагадаю також нашим ВЛАДЦЯМ, що нині за кордоном перебувають десятки тисяч українських студентів та старшокласників. І там, зокрема в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії… роблять все, щоб залишити у себе нашу молодь. Між іншим, вступ до вишів там не передбачає ЖОДНОГО ЗНО чи ТЕСТУ.

За таких обставин цілком очевидно, що ВЛАДА повинна боротися за повернення нашого молодого покоління в Україну та залучення його до ВІДБУДОВИ Держави, а не ЗНУЩАТИСЯ над студентами і старшокласниками черговою хитромудрою системою вступу на бакалаврат й магістратуру та ВБИВАТИ нашу вищу ОСВІТУ і ЗНИЩУВАТИ Університети.

Бо за ЩО тоді УКРАЇНЦІ ВОЮЮТЬ!

П.С. Для інформації.

Я не займаю ЖОДНОЇ адміністративної посади у ВУЗАХ.

Як Голова Наглядової Ради НУБІП працюю на громадських засадах, а також викладаю у кількох Університетах, як професор на 0.5 ставки.

П.С.П.С.Про те, як ПОЗБАВИТИСЯ купи "лівих вузів" та непотрібних філіалів Ківалова-Поплавського по всій країні - іншим разом!