День военного журналиста Украины: как отмечается памятная дата, история и традиции

Анна Паскевич
Общество
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День военного журналиста Украины
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В среду, 16 февраля отмечается День военного журналиста Украины. Он был учрежден указом министра обороны № 63 от 14 февраля 2018 года.

Представители данной профессии нередко рискуют жизнью и здоровьем, чтобы получить оперативную и достоверную информацию, поскольку многие свои материалы готовят в условиях боевых действий. Как Украина отмечает День военного журналиста, рассказывает OBOZREVATEL.

История Дня военного журналиста Украины

Дата мероприятия была выбрана неслучайно – 7 лет назад под Дебальцевым, выполняя боевое задание, погиб корреспондент ТРК Минобороны "Бриз", капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин.

Видео дня

В Дебальцево военный собирал фотоматериалы для переговорной группы в Минске, с которыми должен был вернуться в Киев. 16 февраля 2015 года Дмитрий Лабуткин погиб во время обстрела колонны, перевозившей раненых в направлении Артемовска. Он находился в БТР, который двигался в составе этой колонны.

Вместе с ним в бою погибли военнослужащие 3-го полка спецназа капитан Юрий Бутусов и старший сержант Виталий Федитник.

Дмитрий Лабуткин погиб 16 февраля 2015 года
Традиции Дня военного журналиста

16 февраля поздравляют военных и гражданских журналистов, которые работали в зоне боевых действий. Кроме того, сегодня чтят память тех, кто с началом агрессии РФ пополнил ряды украинской армии и погиб, защищая родину.

Так, в сентябре 2014 года на Луганщине под обстрелом из "Смерчей" погиб Олег Задоянчук, который до войны работал в "Укринформе".

Олег Задоянчук

В октябре 2014-го под Счастьем погиб журналист из Львова Виктор Гурняк.

Виктор Гурняк

В январе 2015 года в бою под Авдеевкой – журналист из Днепра и один из "киборгов" Александр Черников. Воин служил в 9-й роте 25-й бригады ДШВ.

Александр Черников служил в 9-й роте 25-й бригады ДШВ

Сегодня свой вклад в информационное противодействие агрессии РФ делают военные журналисты ТРК "Бриз", Военного радио "Армия FM", Центральных печатных органов Минобороны "Народная армия" и журнала "Військо України", а также пресс-офицеры украинской армии.

Поздравления с Днем военного журналиста Украины
Открытка в День военного журналиста Украины
С Днем военного журналиста Украины
Поздравления с Днем военного журналиста Украины
День военного журналиста Украины

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные ВСУ на первой линии фронта на востоке Украины получили противотанковое оружие. Новое вооружение передали всем бригадам и батальонам.

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