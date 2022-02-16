День военного журналиста Украины: как отмечается памятная дата, история и традиции

В среду, 16 февраля отмечается День военного журналиста Украины. Он был учрежден указом министра обороны № 63 от 14 февраля 2018 года.

Представители данной профессии нередко рискуют жизнью и здоровьем, чтобы получить оперативную и достоверную информацию, поскольку многие свои материалы готовят в условиях боевых действий. Как Украина отмечает День военного журналиста, рассказывает OBOZREVATEL.

Дата мероприятия была выбрана неслучайно – 7 лет назад под Дебальцевым, выполняя боевое задание, погиб корреспондент ТРК Минобороны "Бриз", капитан 3-го ранга Дмитрий Лабуткин.

Видео дня

В Дебальцево военный собирал фотоматериалы для переговорной группы в Минске, с которыми должен был вернуться в Киев. 16 февраля 2015 года Дмитрий Лабуткин погиб во время обстрела колонны, перевозившей раненых в направлении Артемовска. Он находился в БТР, который двигался в составе этой колонны.

Вместе с ним в бою погибли военнослужащие 3-го полка спецназа капитан Юрий Бутусов и старший сержант Виталий Федитник.

16 февраля поздравляют военных и гражданских журналистов, которые работали в зоне боевых действий. Кроме того, сегодня чтят память тех, кто с началом агрессии РФ пополнил ряды украинской армии и погиб, защищая родину.

Так, в сентябре 2014 года на Луганщине под обстрелом из "Смерчей" погиб Олег Задоянчук, который до войны работал в "Укринформе".

В октябре 2014-го под Счастьем погиб журналист из Львова Виктор Гурняк.

В январе 2015 года в бою под Авдеевкой – журналист из Днепра и один из "киборгов" Александр Черников. Воин служил в 9-й роте 25-й бригады ДШВ.

Сегодня свой вклад в информационное противодействие агрессии РФ делают военные журналисты ТРК "Бриз", Военного радио "Армия FM", Центральных печатных органов Минобороны "Народная армия" и журнала "Військо України", а также пресс-офицеры украинской армии.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что военные ВСУ на первой линии фронта на востоке Украины получили противотанковое оружие. Новое вооружение передали всем бригадам и батальонам.