День уроков и ведьминых посиделок: гороскоп на 26 декабря от Иситы Гаи

В четверг, 26 декабря, длится 25-й лунный день. Луна этого дня находится в знаке Скорпиона, Солнце – в Козероге.

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Числом дня является восьмерка, которая образуется от сложения 2 и 6, а восьмерка олицетворяет собой планету Сатурн и карму, а олицетворением четверга является Юпитер – учитель, объяснила эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. "Поэтому четверг – это всегда день божественных знаний и божественных уроков", – объяснила она.

По словам астролога, в этот день могут проигрываться некоторые кармические уроки. "Вы можете встретить неожиданно на улице человека из прошлого, которого вы очень долго не видели. Вам может в интернете написать человек из прошлого с какими-то новогодними поздравлениями. Вы можете вспомнить кого-то, незакрытый гештальт, незакрытые отношения, чувства к партнеру, с которым вы были раньше, могут снова подняться в вас. То есть, этот день будет днем проработки каких-то прошлых опытов, что еще не закрыто не исцелено", – объяснила Исита Гая.

Она также рассказала, как исцелить эти прошлые опыты. По ее словам, нужно посмотреть на них и поблагодарить людей и события, которые произошли в вашей жизни, за полученный опыт и двигаться дальше.

Исита Гая также прокомментировала народное верование о том, что этот четверг является днем Евстратия, то есть ведьмиными посиделками – днем магии. "На самом деле, все дни перед Новым годом, они имеют большую энергетическую силу и вы можете устраивать посиделки, вы можете устраивать рождественские гадания, вы можете устраивать медитации, групповые медитации, медитации дома, медитации у елки. Потому что елка – это такое новогоднее божество, и от того, как вы его украшаете, что вы закладываете в украшения елки, также будет простраиваться энергия вашего следующего года", – рассказала астролог.

Она добавила, что в этот день очень важно посвятить себе внимание. "Сконцентрироваться на себе, сконцентрироваться на том, что вы хотите создать в следующем году и с помощью различных практик, медитаций и встреч с родными, с близкими с друзьями вы можете это сделать"

Ранее OBOZ.UA публиковал полный гороскоп на 26 декабря – кого из знаков ожидает большой успех, а у кого впереди приключения.

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