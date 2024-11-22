День святого Николая: как удивить подарком мужчину

6 декабря – чудесный светлый праздник, День святого Николая. Обычно утром дети находят вкусности и подарки под подушкой. Однако День Николая – отличный повод подарить немного сказки и взрослым.

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OBOZ.UA предлагает перечень "мужских" подарков, которыми можно порадовать самых родных. Эти варианты пригодятся, если вы ищете презент для мужчины, парня или брата.

Практические подарки

Термос. В условиях холодной военной зимы термос – идеальный подарок. Емкость сохранит тепло напитка на 10-12 часов, что особенно важно в условиях отключения электроэнергии. Кроме того, можно обратить внимание и на термокружки – в них, в отличие от обычных чашек, чай будет оставаться теплым гораздо дольше.

Теплые аксессуары: шапка, шарф или перчатки согреют даже в самую холодную непогоду.

Рюкзак или сумка для повседневного использования – всегда полезный и актуальный подарок. Можно приобрести сумку для ноутбука или специальный чехол для различных зарядок, фонарей и повербанков.

Комплект инструментов для дома или автомобиля точно пригодится каждому мужчине.

Гаджеты и аксессуары

Здесь все зависит от потребностей и предпочтений.

Как варианты в зависимости от доступной вам ценовой категории можно выбрать:

беспроводные наушники;

смарт-часы или фитнес-трекер;

повербанк;

смартфон;

аксессуары к смартфону или ноутбуку;

дополнительная зарядка для ноутбука.

Хобби и увлечения

Универсальный подарок – книга. Можно приобрести художественную, научную или профессиональную литературу. Если мужчина любит читать, обратите внимание на специальные фонарики, актуальные при отключении света или электронные покетбуки.

Спортивное снаряжение или абонемент в спортзал будут актуальны для любителей спорта или активного отдыха.

Настольная игра станет отличным вариантом весело и уютно провести время в периоды отключения света.

Аксессуары для любимого хобби.

Уютные и тематические подарки

LED-лампы, свечи на батарейках создадут в доме волшебную атмосферу уюта. К тому же они абсолютно безопасны, в отличие от парафиновых свечей, которые могут спровоцировать пожар.

Плед или теплое одеяло. Что может быть лучше, чем делать работу, закутавшись в теплый плед? Для праздничной атмосферы выберите яркие новогодние дизайны со снеговиками или оленями. Если хотите подарить более универсальный вариант – обратите внимание на классические принты.

Коробка с мандаринками. Вкусно, бюджетно, полезно и точно всем понравится. Проявите креативность, добавьте красивую упаковку и сладости.

Можно выбрать и интересную сувенирную продукцию:

именной браслет или кулон с гравировкой;

специальную доску, на которой каждый может писать пожелания;

фотоальбом или записную книжку ручной работы.

Что можно подарить мужчине-военному на День Николая

Если мужчина служит или имеет отношение к военному делу, на День святого Николая можно подарить:

тактическое снаряжение;

теплые варежки;

рюкзак;

компактный спальник или каремат;

часы;

тактические очки или налобный фонарь;

портативную газовую водку или комплект для приготовления пищи;

термобелье;

стельки;

грелки для рук;

носки из шерсти или специальные для холодной погоды.

мультифункциональную бутылку для воды;

многофункциональный нож;

водонепроницаемый чехол для документов или смартфона;

набор для очистки оружия.

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