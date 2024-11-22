День святого Николая: как удивить подарком мужчину
6 декабря – чудесный светлый праздник, День святого Николая. Обычно утром дети находят вкусности и подарки под подушкой. Однако День Николая – отличный повод подарить немного сказки и взрослым.
OBOZ.UA предлагает перечень "мужских" подарков, которыми можно порадовать самых родных. Эти варианты пригодятся, если вы ищете презент для мужчины, парня или брата.
Практические подарки
- Термос. В условиях холодной военной зимы термос – идеальный подарок. Емкость сохранит тепло напитка на 10-12 часов, что особенно важно в условиях отключения электроэнергии. Кроме того, можно обратить внимание и на термокружки – в них, в отличие от обычных чашек, чай будет оставаться теплым гораздо дольше.
- Теплые аксессуары: шапка, шарф или перчатки согреют даже в самую холодную непогоду.
- Рюкзак или сумка для повседневного использования – всегда полезный и актуальный подарок. Можно приобрести сумку для ноутбука или специальный чехол для различных зарядок, фонарей и повербанков.
- Комплект инструментов для дома или автомобиля точно пригодится каждому мужчине.
Гаджеты и аксессуары
Здесь все зависит от потребностей и предпочтений.
Как варианты в зависимости от доступной вам ценовой категории можно выбрать:
- беспроводные наушники;
- смарт-часы или фитнес-трекер;
- повербанк;
- смартфон;
- аксессуары к смартфону или ноутбуку;
- дополнительная зарядка для ноутбука.
Хобби и увлечения
- Универсальный подарок – книга. Можно приобрести художественную, научную или профессиональную литературу. Если мужчина любит читать, обратите внимание на специальные фонарики, актуальные при отключении света или электронные покетбуки.
- Спортивное снаряжение или абонемент в спортзал будут актуальны для любителей спорта или активного отдыха.
- Настольная игра станет отличным вариантом весело и уютно провести время в периоды отключения света.
- Аксессуары для любимого хобби.
Уютные и тематические подарки
- LED-лампы, свечи на батарейках создадут в доме волшебную атмосферу уюта. К тому же они абсолютно безопасны, в отличие от парафиновых свечей, которые могут спровоцировать пожар.
- Плед или теплое одеяло. Что может быть лучше, чем делать работу, закутавшись в теплый плед? Для праздничной атмосферы выберите яркие новогодние дизайны со снеговиками или оленями. Если хотите подарить более универсальный вариант – обратите внимание на классические принты.
- Коробка с мандаринками. Вкусно, бюджетно, полезно и точно всем понравится. Проявите креативность, добавьте красивую упаковку и сладости.
Можно выбрать и интересную сувенирную продукцию:
- именной браслет или кулон с гравировкой;
- специальную доску, на которой каждый может писать пожелания;
- фотоальбом или записную книжку ручной работы.
Что можно подарить мужчине-военному на День Николая
Если мужчина служит или имеет отношение к военному делу, на День святого Николая можно подарить:
- тактическое снаряжение;
- теплые варежки;
- рюкзак;
- компактный спальник или каремат;
- часы;
- тактические очки или налобный фонарь;
- портативную газовую водку или комплект для приготовления пищи;
- термобелье;
- стельки;
- грелки для рук;
- носки из шерсти или специальные для холодной погоды.
- мультифункциональную бутылку для воды;
- многофункциональный нож;
- водонепроницаемый чехол для документов или смартфона;
- набор для очистки оружия.
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