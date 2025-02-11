День Сорока Святых: когда отмечают в 2025 году и в чем суть праздника

Ежегодно в марте православные христиане отмечают День памяти Севастийских великомучеников. Он также известен как праздник Сорока святых, день Сорока мучеников или день Всех святых. Имеет праздник и народное название – Сороки или Жаворонки.

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OBOZ.UA рассказывает, чем важен этот праздник. И когда его отмечают по новоюлианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины с 2023 года.

Когда празднуют День сорока святых

После перенесения праздников на 13 дней назад, как того требует новоюлианский календарь, День сорока святых также изменил дату. Однако остался мартовским праздником. Ранее его отмечали 22 числа, теперь он приходится на 9 марта.

Чему посвящен День сорока святых

В этот день церковь чтит память 40 воинов римского XII легиона. Они погибли в 320 году возле города Севастия (теперь это турецкий город Сивас), отказавшись отречься от христианской веры.

Все воины служили в армии римского правителя Ликиния. Они исповедовали христианство, в то время как Ликиний жестоко преследовал последователей этой религии. Мужчин схватили и приговорили к смертной казни, если они не откажутся от своей веры.

Осужденных заставили в морозный день зайти в воду озера. Оно быстро покрылось льдом и мужчины постепенно замерзали. Чтобы соблазнить их, на берегу растопили теплую баню. Один из воинов не выдержал и пошел туда греться. Впрочем, как только его нога ступила в эту баню, он упал замертво. Увидев это и то, с какой преданностью остальные воины терпят мучения за свою веру, один из надзирателей публично признал себя христианином. Его сразу же отправили к тем, кто терпел пытку. Так мучеников снова стало сорок.

Народные традиции Дня сорока святых

В народе считается, что в День сорока святых возвращаются из теплых стран жаворонки. А еще сороки начинают складывать гнезда, чтобы выводить птенцов. На праздник принято печь 40 кренделей с медом в форме птичек и угощать ими детей. Если на этот день приходится Великий пост, как в этом году, то церковь позволяет небольшое его ослабление.

В праздник действует несколько запретов:

не следует заниматься физическим трудом, в частности убирать;

ремонт, стирку и шитье также лучше отложить;

не следует брать или давать деньги в долг;

не желательно ссориться, злословить или сплетничать.

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