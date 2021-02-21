День родного языка: поздравления и открытки к празднику
В воскресенье, 21 января, отмечается Международный день родного языка. Он был утвержден в ноябре 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.
Так, по данным организации, половине из 6 тысяч языков мира грозит исчезновение. В связи с этим Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу ЮНЕСКО и призвала страны способствовать защите и сохранению языков всех народов. История праздника, поздравления и открытки – далее в материале OBOZREVATEL.Международный день родного языка: история
Дата для празднования Международного дня родного языка была выбрана неслучайно: в этот день в 1952 году полиция Пакистана расстреляла студентов, вышедших на демонстрацию с требованием признать их родной бенгали государственным языком в восточной части страны (с 1971 года – Бангладеш).
Ежегодно 21 февраля в память об этих трагических событиях также отмечается День движения за бенгальский язык.
Мова – це історія народу.
В ній відбито все його життя:
Наший склад і звичаЇ, і побут
З давнини й до нашого життя.
Довго ти пригнічувалась, мово, –
Промайнув тернистий довгий шлях,
Доки стала мовою народу,
Що звучить з любов”ю на вустах.
Мово моя рідна, материнська!
Ти співуча, ніжна і близька.
Хай же дух незгасний український
У житті нас завжди зігріва.
Процвітай же, мово калинова,
І тобі не вянути в віках:
Мелодійна українська мова –
Чарівний, навік коштовний скарб!
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Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.
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Велична, щедра і прекрасна мова.
Прозора й чиста, як гірська вода,
Це України мова барвінкова,
Така багата й вічно молода.
Рідна мова, мов гірська вода,
Рідна мова вічно молода,
Рідна мова, в серці з ранніх літ
Гордо лине мова у політ!
Вона, як ніжна пісня колискова,
Заходить в серце й думи з ранніх літ,
Це мова, наче пташка світанкова,
Що гордо лине у політ!
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С Днем родного языка! Желаю сохранить его в том виде, каким передали нам его наши предки. Пусть и впредь передается он из поколения в поколение, не забывается и совершенствуется. Храните родной язык и берегите!
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Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і хочу нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш! Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається! Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно!
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Сьогодні Міжнародний день рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні в своїй мові. Наше слово – наша сила!Открытки и картинки ко Дню родного языка
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летняя блогер TikTok из Киева Лиза Леоненко заявила о ненависти к украинскому языку, из-за чего попала в базу "Миротворец". Позже девушка извинилась и объяснила, что ее хейт был "реакцией на оскорбления", которые она якобы получала из-за неверного произношения.
По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.