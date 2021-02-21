День родного языка: поздравления и открытки к празднику

В воскресенье, 21 января, отмечается Международный день родного языка. Он был утвержден в ноябре 1999 года на 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с целью защиты языкового и культурного многообразия.

Так, по данным организации, половине из 6 тысяч языков мира грозит исчезновение. В связи с этим Генеральная ассамблея ООН поддержала инициативу ЮНЕСКО и призвала страны способствовать защите и сохранению языков всех народов. История праздника, поздравления и открытки – далее в материале OBOZREVATEL.

Дата для празднования Международного дня родного языка была выбрана неслучайно: в этот день в 1952 году полиция Пакистана расстреляла студентов, вышедших на демонстрацию с требованием признать их родной бенгали государственным языком в восточной части страны (с 1971 года – Бангладеш).

Ежегодно 21 февраля в память об этих трагических событиях также отмечается День движения за бенгальский язык.

Мова – це історія народу.

В ній відбито все його життя:

Наший склад і звичаЇ, і побут

З давнини й до нашого життя.

Довго ти пригнічувалась, мово, –

Промайнув тернистий довгий шлях,

Доки стала мовою народу,

Що звучить з любов”ю на вустах.

Мово моя рідна, материнська!

Ти співуча, ніжна і близька.

Хай же дух незгасний український

У житті нас завжди зігріва.

Процвітай же, мово калинова,

І тобі не вянути в віках:

Мелодійна українська мова –

Чарівний, навік коштовний скарб!

***

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і щиро бажаю всім серцем і душею завжди любити свою країну, пишатися рідною мовою і прославляти свою культуру. Нехай мова завжди залишається сильним і потужним інструментом не тільки спілкування, а й розвитку.

***

Велична, щедра і прекрасна мова.

Прозора й чиста, як гірська вода,

Це України мова барвінкова,

Така багата й вічно молода.

Рідна мова, мов гірська вода,

Рідна мова вічно молода,

Рідна мова, в серці з ранніх літ

Гордо лине мова у політ!

Вона, як ніжна пісня колискова,

Заходить в серце й думи з ранніх літ,

Це мова, наче пташка світанкова,

Що гордо лине у політ!

***

С Днем родного языка! Желаю сохранить его в том виде, каким передали нам его наши предки. Пусть и впредь передается он из поколения в поколение, не забывается и совершенствуется. Храните родной язык и берегите!

***

Вітаю з Міжнародним днем рідної мови і хочу нагадати, як важливо цінувати і любити рідну мову, мову, якою ти говориш, пишеш і думаєш! Адже саме завдяки нам, людям, які нею користуються, вона живе і розвивається! Нехай наша мова буде багатою і гарною, процвітає і живе вічно!

***

Сьогодні Міжнародний день рідної мови! Вітаю всіх, хто ввібрав в себе нашу мову, знає своє коріння та розуміє витоки, що дає нам силу і могутність. Давайте берегти і розвивати рідну мову, цінувати її дари, не розпорошуючись на запозичення. Ми могутні й міцні в своїй мові. Наше слово – наша сила!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летняя блогер TikTok из Киева Лиза Леоненко заявила о ненависти к украинскому языку, из-за чего попала в базу "Миротворец". Позже девушка извинилась и объяснила, что ее хейт был "реакцией на оскорбления", которые она якобы получала из-за неверного произношения.

По материалам: pozdravok.ru, v24.com.ua.