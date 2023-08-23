День флага Украины: Порошенко показал боевые флаги, подаренные бойцами

Петр Порошенко в День флага Украины рассказал о флагах, подаренных ему в бригадах и подразделениях, защищающих государство на фронте. Он отметил, что в сложные времена войны для каждого украинца флаг стал символом непокорности, маркером своих и надежд в оккупации, признаком свободы на митингах поддержки по всему миру.

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"Каждый наш день сегодня – это День флага Украины. На шевронах, свешенных из окон, покрытых на плечах. Символ свободы над освобожденными городами, маркер своих и маяк надежды в оккупации, символ свободы на митингах поддержки по всему миру", – отметил он.

Порошенко рассказал, что каждый раз, когда они получали запрос на помощь от участвующих в наступлении воинов ВСУ, имели одинаковую просьбу: "Привезите, пожалуйста, украинских флагов. Побольше. Чтобы вывешивать над деоккупированными городами". Волонтеры привозили по 20-50 штук каждый раз вместе с брониками, техникой, автомобилями, медициной.

"Ребята вывешивали флаги над городами и селами, раздавали местным. А нам в благодарность за помощь и поддержку передавали подписанные флаги своих подразделений, как символ признания своими. Это тоже флаги нашей победы", – отметил он.

Порошенко показал небольшую часть тех знамен, которые подарили подразделения, сейчас воюющие на передовой. "Когда-то выставим их все на выставку, потому что это – наша гордость", – отметил он.

"Посмотрите, как изменилось значение каждого флага для всего украинского народа. И для каждого из нас лично. "Братья по оружию" Глеба Бабича, который навсегда в нашем сердце. 23 отдельная президентская бригада специального назначения, вручившая мне флаг прямо во время упорных боев около Соледара.132 отдельный разведбат командования Десантно-штурмовых войск, применявших уникальные современные технологии – первыми использовали "Посейдон" и принесли невероятный успех нашим Вооруженным Силам", – сказал пятый президент Украины.

"Несмотря на то, что здесь ничего не написано, это – воины противовоздушной обороны, зенитчики, они прикрывают небо на Юге. 82-я бригада Десантно-штурмовых войск – сейчас ведет ожесточенные бои на южном направлении в Запорожской области. Холоднояровская 93-я – это мы получили с подписями под Бахмутом. А до этого они были передислоцированы из Харькова, из Балаклеи. Батальоны 72-й бригады, спасшие Киев", – отметил Порошенко.

Пятый президент, низко поклоняющийся всем защитникам Киева, взявшим в руки оружие и отстоявшему столицу Украины.

"Здесь ничего не написано, но это 95-я – я очень ценю этот подарок от воинов. Это была бригада, которой можно было бы поручить с 2014 года самые сложные операции. Это – невероятный рейд по тылам противника после первого вторжения, совершенного генералом Забродским", – заметил он.

Это от наших американских партнеров, оказывавших тактическую медицинскую помощь.

"Это – из Луганска, 111 отдельная бригада Сил территориальной обороны, где служат наши ребята из "Братьев по оружию", из "Европейской Солидарности". Это – 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Бригада, которая навсегда вошла в защиту", – также сказал Порошенко.

Он рассказал, что часть из всего большого количества переданных флагов сейчас находятся в волонтерских хабах, а часть из них была реализована на аукционах для сбора средств на помощь армии.

"Залит кровью, иссечен обломками, заляпан грунтом Донетчины и Юга, но никогда не стыдом. Флаг. Синий и желтый. Родной. Наш", – подчеркнул пятый президент Украины.