День добрых дел: украинские компании и инициативы, которые делают мир лучше

Добрые дела начинаются с малых шагов – приятных слов, теплых обедов и даже сортировки мусора. Ведь каждое из этих действий делает мир немного лучше для всех.

Из-за российской агрессии в Украине добрые дела имеют еще одно направление – поддержка военных и помощь пострадавшим из-за войны людям. К этим инициативам приобщаются украинские и международные компании, заведения образования и культуры, общественные организации. И каждый их вклад – важен.

Поэтому 9 апреля, когда в мире отмечают День добрых дел, объединяющий волонтеров, благотворителей и людей с большим и искренним сердцем, OBOZ.UA рассказывает об опыте компаний, которые своими добрыми делами меняют Украину к лучшему.

Recycle: превратить мусор из проблемы в отдельный сектор экономики

Сервис вывоза сортированного мусора Recycle в прошлом году запустил пилотный проект по вывозу сортированного мусора в Киеве. За это время сервис очень понравился жителям столицы.

"Наша цель – лишить Украину свалок и превратить мусор из проблемы в отдельный сектор экономики. При этом это должно быть удобно и просто", – говорит СЕО Recycle Ксения Устименко.

Заказать вывоз сортированного мусора в Recycle так же просто, как заказать такси. Для этого нужно создать заказ в приложении, добавить фото и описание, используя подсказки.

Курьеры компании забирают отходы у клиента и доставляют их в специализированные пункты приема вторичного сырья. По каждой заявке курьеры должны отправить отчет, проверяемый администраторами Recycle. Для всех желающих посмотреть работу курьеров Recycle сделала живую онлайн-ленту отчетов на сайте компании.

Есть у Recycle и социальная составляющая.

"Прямо в приложении мы создали карту пунктов, принимающих вторсырье. И любой человек может воспользоваться этой картой, если хочет сдавать вторсырье самостоятельно и получать за это деньги", – говорит Ксения.

А недавно сервис запустил услугу жителям многоквартирных домов и предприятий, где за вывоз их сортированного мусора они будут получать средства на свой счет. Больше не надо сбрасываться на лампочки и благоустройство территории – нужно только начать сортировать мусор, создать заявку и дождаться перевозчика, который приедет и купит вторсырье.

"Сейчас у нас уже достаточно большая база ОСМД, которые планируют пользоваться услугой. Также мы активно привлекаем перевозчиков, которые готовы выкупать мусор для дальнейшей переработки", – говорят в компании.

Команда Recycle надеется, что эта инициатива будет иметь положительный эффект не только на окружающую среду, но также окажет положительное влияние на благоустройство городов Украины.

Сеть аптек "Подорожник": более 38 млн грн в помощь ВСУ и стране

"Подорожник" – крупнейшая сеть аптек в Украине и социально ответственная компания, заботящаяся о здоровье и будущем граждан. С начала полномасштабного вторжения сеть передала на помощь ВСУ и Украине более 38 млн грн. Компания приобрела для военных более 81 машины спецтранспорта, лекарства, амуницию, средства связи и дроны.

"Добрые дела, которые мы делаем от имени нашей компании, направлены на то, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Живем во время сложных испытаний, когда поддержка друг другу необходима. А помощь ВСУ – вклад в наше будущее. Мы знаем, что люди нам доверяют, и, как социально ответственная компания, будем продолжать нашу поддержку в дальнейшем", – рассказал СЕО сети аптек "Подорожник" Тарас Коляда.

Компания присоединяется к глобальным проектам помощи и сотрудничает с благотворительными фондами. В частности, "Подорожник" принимал участие в МЕГАСБОРЕ "Бонусная броня" от Благотворительного фонда Сергея Притулы. Клиенты перечислили 1 790 000 грн с бонусных счетов для покупки эвакуационного бронетранспортера FV-432. "Подорожник" добавил к этим средствам еще 1 000 000 грн – и цель сбора была достигнута.

Также сеть аптек вместе с клиентами присоединилась к благотворительной инициативе "Uнайти" от платформы United24. По ее результатам удалось собрать 1 671 740 грн, и эти средства были перечислены на гуманитарное разминирование страны.

Помощь "Подорожника" также направлена и на работников, защищающих Украину на фронте. Компания предоставляет для них машины спецтранспорта, амуницию, планшеты, дроны, препараты и т. д. Большинство коллектива компании составляют женщины, поэтому "Подорожник" помогает их мужьям и сыновьям на передовой.

Еще одно важное направление помощи "Подорожника" – психологическое, и его развивают в рамках сотрудничества с ОО "Мое Коло". Наряду с профессиональными психологами компания организует разнообразные события, работает над распространением полезной информации на важные темы для поддержания психического здоровья при разных жизненных обстоятельствах.

Также сеть аптек сотрудничает с благотворительным фондом "Добролайф" в Запорожье – предоставляет продуктовые наборы, ремонтирует детские площадки, помогает фронту и местным больницам.

"Подорожник" заботится и о развитии украинского спорта – при его поддержке проходят всеукраинские турниры по кикбоксингу, волейболу, благотворительные футбольные матчи.

Meest China: помогают в двух направлениях – детям и военным

В настоящее время у международной почтово-логистической компании Meest China, которая входит в группу компаний Meest, есть два приоритетных направления помощи – военным и детям.

Прошедшие два года после начала вторжения сопровождались постоянной помощью армии. Meest China помогала средствами на закупку РЭБов и дронов, покупала лоты на благотворительных мероприятиях, закупала и передавала технику, автомобили, дизель-генераторы, дроны и все, что просили воины. Выполнялись и просьбы от защитников, ранее являвшихся клиентами компании. Помощь не прекращается и не уменьшается и дальше.

За содействие и сотрудничество в оказании помощи Украинской армии и активную гражданскую позицию в борьбе за независимость Украины Meest China получила благодарность от ГУР Минобороны Украины.

Начиная с 2021 года компания оказывает финансовую помощь благотворительному фонду "Дарим радость", который поддерживает многодетные семьи и детей в тяжелых жизненных обстоятельствах.

За прошлый год фонд помог почти 6 000 детей и взрослых, получивших продукты, средства гигиены, товары для детей и обустройство мест проживания. Также было проведено 600+ обучающих мероприятий для них. Привлеченный фонд работает по принципу smart charity, делая упор не на подарки, а на возможность развития детей, способности думать и действовать самостоятельно, находить свое место в социуме.

За 2023 год фонд провел 655 развивающих занятий (тренингов, мастер-классов, часов наставничества, консультаций психологов, занятий в ИТ-проекте).

В то же время фонд помогает закрыть базовые потребности оказавшихся в затруднительном положении семей.

В прошлом году в рамках программы "Помощь ближнему" фонд предоставил 7 207 кг продуктов и 2 422 кг товаров гигиены, а также 1 094 товара для мест проживания и 1 748 товаров для развития детей.

Компании импонирует подход фонда к оказанию помощи и амбициозные планы на 2024 год. Ежемесячно фонд отчитывается по потраченным средствам, поэтому Meest China продолжит сотрудничество в разрезе помощи детям, многодетным семьям и семьям ВПЛ. Ведь помогать – всегда своевременно.

"Евразия": поддержка военных и всех нуждающихся в помощи

В сети ресторанов "Евразия" понимают – в эти непростые времена как никогда важна поддержка страны. Каждый вклад, даже небольшой, делает нас ближе к общей цели. Поддержка и помощь нашей стране сейчас является приоритетом для любого бизнеса. И "Евразия" – не исключение. С начала полномасштабного вторжения на ВСУ, восстановление страны и помощь социально уязвимым слоям населения компания направила более 10 млн грн.

Так, в 2023 году более 1,9 млн грн "Евразия" передала в поддержку и помощь ВСУ, непосредственно на счета Генерального штаба. Кроме того, в июле компания решила переориентировать помощь армии на прямую закупку техники и оборудования для отдельных подразделений ВСУ и направила на это около 1 млн грн.

Через новосозданный благотворительный фонд "Евразия" передала рации Motorola DP4400e VHF AES 256 и пять АКБ PMNN4544A для раций серии DP4000 для обеспечения боевой готовности В/Ч А4247 роты РОП, а также зарядные станции Jakary E2.

Компания также присоединилась к сбору БФ "Имеем крылья" на приобретение тепловизоров для 22-й ОМБр, закрыла сбор БФ "Чумацкая валка" на приобретение масла для танкистов (тактические медики) 72-й бригады имени Черных Запорожцев и приобрела автомобиль для бригады.

Кроме помощи ВСУ, "Евразия" развивает направление поддержки социально уязвимых слоев населения и пострадавших от российской агрессии. В настоящее время более 1 млн грн и 2 830 обедов отправлено волонтерскому движению "Добробат", сделано 73 920 обедов для благотворительного фонда поддержки и всестороннего развития для людей старшего возраста "Жизнелюб". Компания также передала грузовой бус для помощи и эвакуации в Херсонской области, а через фонд "Жизнелюб" – 5 тыс. л питьевой воды в регион. К тому же 12 150 л питьевой воды было направлено для Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины.

Начало 2024 года также стало очень насыщенным и активным. Сеть ресторанов "Евразия" смогла закупить оборудование для подразделений ВСУ на общую сумму 967 тыс. грн – турникеты, гемостатики, FPV-дроны, РЭБ, дрон DJI Mavic 3 и т. д. Также компания передала 478 тыс. грн и 175 обедов для фонда "Добробат", 5 плит для Магальского детского дома-интерната, Грищанского учебно-воспитательного комплекса, общежития для ВПЛ в г. Запорожье и пункта питания в с. Первомайское. Кроме того, "Евразия" направила 6,7 тыс. обедов фонду "Жизнелюб".

И это не конец! "Евразия" и дальше будет активно участвовать в сборах и сотрудничать с благотворительными фондами, чтобы страна как можно скорее пришла к Победе!