''Демонстрируют несостоятельность на фронте!'' Российские боты атаковали официальный аккаунт Залужного

Российские боты атаковали официальный аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram. В частности, они оставили множество негативных реакций под публикацией о телефонном разговоре Залужного с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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На это обратил внимание полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Он отметил, что оккупанты решили воевать в социальных сетях, чтобы компенсировать собственную несостоятельность показать успехи на поле боя.

Так, под свежей публикацией в Telegram Залужного российские боты оставили более 30 тыс. реакций "лицо клоуна".

"Все, на что они способны, это атаковать ботами и ставить реакции. И кто здесь клоун?" – отметил Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Залужный рассказал, что обсудил с Милли ситуацию на фронте в Украине. В беседе главнокомандующий ВСУ также указал на ключевую потребность Украины – усиление системы ПВО, которая защищает инфраструктуру государства.

Ранее в оккупированном Крыму запустили чат-бот для доносов на тех, кто поддерживает украинцев в войне. Такой же оккупанты создали для Каховки на Херсонщине.

Кроме того, TikTok обнаружил и заблокировал сеть российских ботов, которые распространяли пропаганду среди более чем 100 тыс. пользователей в Европе.