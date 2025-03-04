Демонстрация поддержки и единства с украинскими коллегами: Сергей Томиленко о конгрессе Шведского союза журналистов

4 марта в Стокгольме начался конгресс Шведского союза журналистов, в ходе которого более сотни делегатов и гостей громкими аплодисментами выразили поддержку и солидарность с украинскими журналистами. Эта демонстрация единства прозвучала во время торжественного открытия наиболее представительного собрания шведских медийщиков в Saltsjöbaden – живописном пригороде шведской столицы на побережье.

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Об этом рассказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Сразу после открытия конгресса президенткой Ульрикой Хюллерт началась специальная сессия солидарности с украинскими журналистами. Делегаты Конгресса сначала просмотрели видео Национального союза журналистов Украины с свидетельствами пострадавших журналистов "Расстрелянная свобода слова", что произвело глубокое впечатление на присутствующих.

"Мне как почетному гостю конгресса предоставили слово для выступления перед шведскими коллегами. Поделился с ними историей о недавней российской ракетной атаке на редакцию газеты в городе Изюм, где журналист Николай Калюжный рассказывал мне о крови на лестнице их здания и о погибших гражданских. Несмотря на этот ужасный обстрел, несмотря на кровь и разбитые стекла, команда газеты собралась с силами и выдала следующий номер…", – рассказал Сергей Томиленко.

"Все время, сколько нахожусь в Стокгольме, меня не оставляет ощущение, что я дома. И это не только потому, что цвет наших флагов подобный — синий и желтый. В этом суровом северном крае я чувствую тепло ваших сердец, поддержку Украины и наше единство", – сказал в своем выступлении на конгрессе Сергей Томилен.

Глава НСЖУ рассказал шведским коллегам о трех важных аспектах журналистики в Украине сегодня: 30 наших медийщиков незаконно удерживают российские силовики. Наши пленные коллеги подвергаются пыткам… 32 местных газеты и дальше выходят в прифронтовых регионах (при этом продемонстрировал две из них – херсонскую газету "Новый день" и запорожскую "Голос Гуляйполья"). Эти газеты становятся жизненно важными информационными линиями. сеть Центров журналистской солидарности обеспечивает поддержку как украинским, так и международным журналистам.

Особенно трогательным для слушателей было упоминание о глубоких традициях свободы слова в Швеции:

"В следующем году исполнится 260 лет с тех пор, как здесь впервые в мире был принят закон, законодательно закрепивший свободу слова. Этот увлекательный опыт становления и развития одной из самых свободных медиасистем в мире мы воспринимаем как указатель для Украины. Ровно шесть десятилетий назад а. Впоследствии она стала основой аналогичных систем финансовой поддержки прессы в других странах Европы.

Сергей Томиленко выразил глубокую признательность Швеции за чрезвычайную преданность выживанию Украины – от предоставления мощных пакетов военной помощи стоимостью в миллиарды крон до поддержки гражданского общества, включая независимые медиа.

Сильно поразили делегатов слова о том, что "сирены воздушной тревоги, которые каждое утро будят украинских детей, могут когда-то раздаться по всей Европе, если мы вместе не остановим эту агрессию. Битва за правду в Украине – это битва за демократию везде".

"Берегите Украину в ваших статьях, в ваших трансляциях, в ваших сердцах. Ваша солидарность сегодня укрепляет нашу стойкость завтра", — эти слова нашли отклик в сердцах участников конгресса.

В благодарность за неоценимую поддержку Сергей Томиленко вручил Шведскому союзу журналистов Специальное отличие от Национального союза журналистов Украины.