'Делаем акцент на предупреждение и противодействие': в МВД отчитались о ситуации с домашним насилием в Украине. Инфографика

С начала 2023 года украинские правоохранители получили уже более 192 тысяч сообщений о домашнем насилии. Был проведен ряд проверок, которые показали, что больше всего от него пострадали женщины (45 103 человека).

На втором месте оказались мужчины (10 633), а еще было подтверждено домашнее насилие в отношении более 8000 детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он напомнил, что в 2021 году полицейские зарегистрировали более 325 тысяч заявлений о случаях домашнего насилия, в 2022 году их количество в Украине сократилось почти до 244 тысяч заявлений, то есть фиксировалось значительное снижение.

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"Война однозначно оказывает негативное влияние на общество в разных аспектах. Одним из них является безопасность в домах. Психологическое напряжение, эмоциональное давление, разлука семей, безработица и т.д. ухудшает ситуацию с домашним насилием в стране", – подчеркнул министр.

По словам Клименко, проект "Противодействие домашнему насилию" стал частью концепции МВД "Безопасная страна". Для его реализации правоохранители делают упор на предупреждение и противодействие таким преступлениям.

В частности, МВД увеличивает количество специализированных мобильных групп и усиливает контроль за лицами, которые уже совершали домашнее насилие. Также продолжаются работы по внедрению альтернативных способов уведомления о случаях домашнего насилия.

"Дом должен оставаться местом, где каждый человек чувствует себя защищенным. Даже в самые сложные времена. А это возможно только когда государство и общество бок о бок противодействуют угрозам", – подчеркнул Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями. Документ известен как Стамбульская конвенция.

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