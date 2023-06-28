Евросоюз ратифицировал Стамбульскую конвенцию: что она предусматривает

В среду, 28 июня, Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями. Документ известен как Стамбульская конвенция.

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Об этом сообщила в Twitter генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Она назвала это событие очень хорошим днем для Европы.

"Я приветствую сегодняшнюю ратификацию ЕС Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известной как "Стамбульская конвенция": очень хороший день для Европы", – написала генсек Совета Европы.

Напомним, Украина завершила ратификацию Стамбульской конвенции почти год назад. Наша страна подписала этот документ еще в 2011 году, но еще 11 лет не могла ратифицировать из-за протестов церквей и консервативных политиков. Верховная Рада утвердила Стамбульскую конвенцию 20 июня 2022 года.

Полное название Стамбульской конвенции – Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями. Это международное соглашение Совета Европы, ратифицировавшее 36 стран.

Это первый документ, юридически обязывающий создать правовую базу для борьбы с насилием в отношении женщин. Присоединившиеся к конвенции страны должны криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию.

Конвенция была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле и вступила в силу 1 августа 2014 года. 12 марта 2012 года Турция первой ратифицировала Конвенцию, а вслед за ней – еще 36 стран с 2013 по 2022 год.

ЕС присоединился к Стамбульской конвенции еще в 2017 году, но не смог ее ратифицировать из-за отказа части стран-членов. Они заявляли, что ратификация возможна только при единодушном согласии. Однако в 2021 году Суд ЕС отрицал это заявление.

Интересно, что в марте 2021 года Турция отменила свою подпись и ратификацию Стамбульской конвенции с формулировкой, которую она использовала для "нормализации гомосексуальности".

Дело в том, что конвенция призвана защищать прежде всего женщин, потому что они больше всего страдают от домашнего насилия. Но насильниками могут быть не только мужчины, поэтому конвенция защищает права всех жертв по любому признаку, как вот "пола, гендера, расы, цвета кожи, языка, религиозных, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальному меньшинству , имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или иного статуса".

То есть дело в самом слове "гендер", которое больше всего пугало консерваторов все эти годы. Поскольку гендер означает не биологический пол, а то, кем человек себя чувствует, не только в Турции, но и в других странах боятся, что это приведет к легализации однополых браков и проникновению в общество так называемой "гендерной идеологии".

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июня Верховная Рада Украины ратифицировала Стамбульскую конвенцию. На следующий день, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции. Он подчеркнул, что наше государство разделяет европейские ценности.

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