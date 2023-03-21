'Деколонизация' в действии: в Раде запретили использование названий географических объектов и улиц, связанных с РФ

Верховная Рада во вторник, 21 марта, одобрила законопроект №7253 "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". Документ запрещает использование названий географических объектов и улиц, связанных с Россией.

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Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. "Сегодня сделан решающий шаг на пути очищения Украины от маркеров "русского мира" и полной деколонизации нашего публичного пространства", – отметил он.

По словам нардепа, законопроект №7253 не менее важен, чем принятый Парламентом в 2015 году закон о декоммунизации.

После того как закон будет подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу, освобождение украинских городов и сел от названий и памятников, навязанных Россией, станет необратимым и будет происходить в четких правовых рамках.

Документ признает преступным и осуждает российскую имперскую политику, запрещает ее пропаганду и символы, а также определяет, что принадлежит к этим символам, кто, как и в какие сроки их удаляет из публичного пространства.

В частности, согласно пояснительной записке, географическим объектам запрещено присваивать и носить названия, которые превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта или его достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события, его деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран, государственную тоталитарную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции, диссидентов и других за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, или тех, кто на время находился на территории России и стали жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

Местные советы и военные администрации в течение 6 месяцев после вступления закона в силу должны провести демонтаж символики и все переименования на соответствующих территориях.

"Депутат Бужанский, которому месяц назад удалось сорвать принятие этого закона, ставя в подтверждение важные учтенные комитетом поправки, пытался сегодня повторить этот трюк снова. К счастью, ему это не удалось. И большинство, и оппозиция вместе голосовали в интересах Украины. Спасибо всем, кто приближал этот день. Теперь ждем подписи спикера и президента и претворения закона в жизнь", – добавил Вятрович.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в среду, 8 февраля, специалисты демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Во время снятия монумента с пьедестала тот сломался, а окончание работ было встречено аплодисментами.

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