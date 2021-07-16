Декларация о суверенитете Украины принята 31 год назад: как Киев попытался "порвать" с СССР

В пятницу, 16 июля, исполняется ровно 31 год со дня, когда депутаты Верховной Рады УССР большинством голосов приняли Декларацию о государственном суверенитете Украины.

В ее преамбуле провозглашались "верховенство" и неделимость власти Республики; от имени народа мог выступать только парламент, а территория УСССР объявлялась неприкосновенной. Кроме того, документ также предполагал исключительное право украинцев на национальные богатства.

Также были провозглашены право на собственную армию, органы госбезопасности и обязательство по нераспространению ядерного оружия.

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По сути, принятый документ заложил основу законотворчества и независимости от законодательства СССР. Вместе с тем он не получил статуса конституционного акта: УССР оставалась частью Советского Союза и международное сообщество не признало ее суверенитет.

Дело в том, что у Верховной Рады тогда не было полномочий на провозглашение государственной независимости. Согласно Конституции СССР и УССР, только украинский народ мог принять соответствующее решение на референдуме. В соответствии с нормами международного права парламент УССР также был обязан провести всенародный опрос.

Тем не менее Декларация о суверенитете была взята за основу Акта провозглашения независимости, принятого Верховной Радой 24 августа 1991 года. По сути, тогда Украина второй раз была провозглашена независимым демократическим государством и окончательно перестала быть советской республикой.

Независимость государства была подтверждена на Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года. Примечательно, что впервые День своей Независимости страна отметила именно 16 июля 1991 года.

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