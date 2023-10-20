'Действовать на опережение – главная задача': Зеленский отметил героизм разведчиков ГПСУ. Фото

Президент Владимир Зеленский поблагодарил бойцов разведки Государственной пограничной службы за проявленный героизм в защите Украины. В эту пятницу, 20 октября, разведывательный орган в составе ведомства отмечает 20-летие со дня создания.

Поздравления по этому случаю опубликованы в официальном Telegram-канале украинского лидера. Его дополнили фото защитников – разведчиков ГНСУ (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский подчеркнул, что украинские пограничники-разведчики – это героические люди, которые в полномасштабной войне с агрессором Россией подтверждают свой профессионализм. Они проявили отвагу и способность быть впереди оккупантов.

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"Как после 2014 года, так и после 24 февраля, и сейчас", – подчеркнул президент.

Он добавил, что главная задача разведки – действовать на опережение и приобретать украинское государство особые возможности.

"Благодарю каждого и каждого в разведке Государственной пограничной службы Украины, кто эффективно выполняет эту задачу!" – подытожил Зеленский.

На фото от Государственной пограничной службы – разведчики-защитники Украины, лица которых спрятаны за балаклавами, ведь они выполняют секретные задачи, приближающие нашу победу.

Отметим, что разведывательный орган Государственной пограничной службы Украины осуществляет разведывательную деятельность в сферах пограничной и иммиграционной политики, а также других сферах, касающихся вопросов защиты государственной границы страны и ее суверенных прав в исключительной (морской) экономической зоне.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГПСУ показали работу подразделения пограничной аэроразведки на Бахмутском направлении. Тогда воины разведывали позиции врага и корректировали удары украинской артиллерии по оккупантам.

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