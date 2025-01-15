Действовали, как настоящая 'скорая помощь': Порошенко оперативно закрыл неотложную потребность в дронах для 143-го ОБ ТРО

Петр Порошенко по просьбе лидера группы "Мандры" Сергея "Фомы" Фоменко оперативно закрыл запрос 143-го отдельного батальона 115-й отдельной бригады Сил ТРО. Подразделению, воюющему на горячем направлении, передали 100 FPV-дронов, 3 квадрокоптера DJI Mavic 3Т и 20 дизельных обогревателей.

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Об этом Порошенко написал в соцсетях.

"Знаю Фому очень давно, еще с начала двухтысячных. Мы вместе прошли Майданы, а во время полномасштабного вторжения оказались на Лаврской, где формировался наш родной 206 батальон, который сразу встал в защиту Киева", – рассказал пятый президент.

"Недавно Фома написал мне с просьбой. Ситуация в подразделении его вторая критическая – срочно нужна помощь. Они обращались повсюду, куда могли, но всюду один ответ: надо ждать. Но мы привыкли действовать быстро, как настоящая скорая помощь. Уже на вторые сутки техника была на пути на Восток: 100 FPV-дронов, ночные мавики с тепловизорами, дизельные печки. Все это уже сейчас работает на фронте, помогая нашим защитникам", – констатирует лидер "Евросолидарности".

"Спасибо, друг, за твое неравнодушие и преданность делу. Когда мы объединяем усилия, можем творить настоящие чудеса!" – пишет Порошенко.