За время оккупации и полнейшей русификации отдельных оккупированных частей Луганской и Донецкой области, здесь деградации подверглось абсолютно все: дома, дороги, промышленные и социальные объекты и, конечно же, люди.

Скорость деградации оккупированных районов просто потрясает и заставляет задуматься: неужели так будет везде, куда приходят война и русские? Ну, хорошо, война разрушает экономику, предприятия, и даже вытесняет людей с оккупированной территории, но, почему деградируют люди?

Они могут уехать, их не держат под дулом автомата, и даже дома сейчас в ОРДЛО активно продаются-покупаются. Они могут уехать в свою любимую РФ или в Украину, в Европу, в США… Да хоть куда. Тысячи людей приняли решение не быть заложниками и выехали. Выехали, опасаясь вот этой самой деградации.

Ну, хорошо, нет возможности уехать, нет возможности обучиться новой профессии, и даже в ОРДЛО не плохо можно устроится и решалой, и таксистом-перевозчиком из ОРДЛО в мирные части Украины, и жить в свое удовольствие — многие жители ОРДЛО организовали свой бизнес на войне и живут припеваючи. Но, почему в ОРДЛО деградируют люди?

Здесь и до войны с наркоманией и алкоголизмом был перебор в социуме. Хотя, если быть объективной, то много алкоголиков и наркоманов на фоне роста зарплаты с 2005 по 2013-й закодировались и прошли лечение.

Я прожила на Луганщине с момента рождения и до 2014-го, так вот такой золотой поры, как с 2005 по 2013-й, я не могу больше вспомнить. Хорошие зарплаты, высокий уровень жизни творил чудеса — я не говорю везде — я пишу о шахтерских городах, которые знаю Ровеньки, Свердловск, Краснодон. Люди проходили лечение, отказывались от запоев и шли на хорошую работу в шахту. Не пить было модно!

А вот наркомания, да, росла и молодела. Близость к РФ делала наркотик дешевым и доступным. С СССР крышевали этот бизнес местные сотрудники МВД. Все нарко-точки, притоны, наливайки и накололки платили дань местной милиции и жили припеваючи. Основные поставщики наркотиков на Донбасс были сотрудники ОБНОНА (отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ) и УМВД.

Много наркоманов работало в шахте. И шприцы или запах конопли в забоях, здесь всегда были нормой. Война сделала все это еще доступнее. А ощущения жизни — острее. Чем ниже социальный уровень и безработица – тем выше уровень алкоголиков и наркоманов.

В "народном ополчении" наркоту в 2014-м выдавали, как поощрение. Автомат. Наркотики. Водку. С ними вчерашним шахтерам-строителям-предпринимателям-сталеварам легче было убивать, еще легче грабить и насиловать.

В 2014-м первые признаки деградации воспринимались дико. Общество как-то было не готово к тому, что их улицы в один момент заполонят пьяные, обдолбанные и вонючие "защитники-освободители". Пропаганда как-то рисовала "военных, красивых, здоровенных", что со стороны "народного ополчения Донбасса", что со стороны "ихтамнетов". Женщины сначала начали бросать в воздух чепчики и панталоны, но после пары смачных поцелуев триколорадных защитнико-освободителей, амбрующих чесночно-рвотным перегаром, их как-то попустило.

А потом каждый год ОРДЛО был похож на волны из знаменитого фильма "И гряну гром", снятому по одноименному роману Рэя Брэдбэри. Дикая деградация. Образования. Морали. Всего социума. Из ОРДЛО выехали думающие-ах, как любил "народ Донбасса" смачно выругаться в нашу сторону "свідоміти", думая, что, называя нас разумными он нас оскорбляет. Все, абсолютно все сферы жизнеобеспечения ОРДЛО в руках не разумных. Тех, кто купил диплом в СССР или 90-е. "Учился" в Ростове, а это 70% дипломов, выданных с 1970 по 1995-й.

Я помню, как свердловским троечникам, в годы моего обучения, была одна дорога — Свердловская медуха — так называли медучилище в городе. Туда брали всех, кто за 10 лет школы так и читал по слогам. Вот ее выпускники и лечат сейчас там народ.

Выдавив из ОРДЛО любящих читать (и отнюдь не детективы или любовные романы), умеющих принимать решения, действительно профессионалов в своем деле, грамотных и интеллигентных, ОРДЛО стало СССРией периода 1917-го, когда рабочих, расстрелявшие всех управленцев завода, не могли запустить станки, найти рынки сбыта, закупить сырье.

Народ здесь спился. Алкоголизм, проституция и наркомания в ОРДЛО начинаются с 10-летнего возраста. "На панель" идут и мальчики, и девочки. Подростковый секс со сверстником, это здесь моветон. Здесь дети умеют продавать себя. Покупатели тел, всегда военные, вне зависимости местные "защитники" или "ихтамнеты". Возле мест дислокации, по дороге, во время ротации, возле казарм, блокпостов, полигонов, всегда много "товара".

В ОРДЛО много беспризорников. То есть детей ведущих уличную, стайную, асоциальную жизнь. Чаще всего у таких детей есть родители, но они вкусили свободу, конфеты-сигареты за секс услугу. Здесь норма услышать от подростков мечты про "папика", работу на панели в Москве или Ростове.

В ОРДЛО растет процент подростковой беременности и родов в 14-15 лет. И, вот, казалось бы, в школах церковное воспитание, молитвы, скрепы, в ОРДЛО сказано твердое "нет геям", а подростки здесь показывают высокий уровень деградации. Ну, естественно, здесь высокий уровень безграмотности, во всем, включая орфографию и физиологию.

И чем больше выезжает людей из ОРДЛО (вне зависимости куда), здесь все концентрированнее люмпен. Чем ниже уровень социальной защищенности, тем выше потребности у населения размножаться. Особь хочет выжить любой ценой. Поэтому "девочка созрела" в ОРДЛО, это, к сожалению, хамовитое, всеядносексуальное, алчное создание, живущее принципами "хоть с кем-то", "найти папика", выжить любой ценой.

В ОРДЛО родители чаще поддерживают чад в желании взрослеть. Поэтому многие из семей продают фото и видео своих детей в различные российские продюсерские центры, в надежде, пристроить чадо к "московскому папику" и выбраться самим. Это бизнес! Целая сеть, разветвленная и хорошо устроенная. Родители здесь не видят ничего страшного в "красивых снимках детей", даже если это откровенные снимки "взрослых няш-маш". "Это же для кино, для подиума, для модельного бизнеса" — возмущаются папы, мамы на слова "педофилия, проституция, продажа детей".

Такие дети постоянно получают порцию родительской "любви" в виде напутствия — "ничего страшного, если ноги раздвинуть за деньги, найдешь себе в Москве папика, еще и спасибо нам скажешь".

В ОРДЛО на потом поставлены и роды. Одиноких мамаш здесь, хоть пруд пруди. Ведь дети — это выплаты в ОРДЛО и в мирной части Украины, гуманитарка, алименты, вооруженный блат, если папа ополченец, а еще из ОРДЛО много мам с паспортами гражданок РФ претендует на материнский капитал в РФ. Дети в ОРДЛО — это бизнес. Те, кто не смог заработать, детей сдают в дом малютки, отказников в ОРДЛО тоже много, но, вот они здесь не "залеживаются", спрос на удочерение-усыновление детей из ОРДЛО в Россию тоже велик. Негласно в домах интернатах детей покупают, особенно отказников или детей с умственными или физиологическими нарушениями в развитии. Это снуют по ОРДЛО представители мафии попрошаек РФ.

Тема детей и подростков ОРДЛО многогранна. Дети-кадеты. С 7 лет папы, мамы, гордящиеся, что их дите в военной форме орут "на Берлин", отдают детей в военные казачьи корпуса, кадетские корпуса, где дети, получая военное образование взрослеют, мужают, вступают в однополые сексуальные контакты, учатся насилию над младшими, здесь процветает дедовщина.

Важно помнить, что дети ОРДЛО растут. Сейчас в ОРДЛО призыв "детей", которые таковыми были в 2014-м году. Сейчас это парни и мужчины в возрасте 18-27 лет. Все они воспитаны на той, сложившейся в ОРДЛО морали, законах, понятиях.

И вот на фоне призыва в "армию республик" мне все чаще хочется задать вопрос той категории жителей ОРДЛО, которая называет себя "проукраинские, брошенные Украиной в ОРДЛО": если вы проукраинские, почему ваши дети учатся в ВУЗах ОРДЛО, служат в армии ОРДЛО, получают "документы" ОРДЛО? Ну, то такое. Многие не поймут. Поймут те, кто знает: за 7 лет оккупации в ОРДЛО изменилось абсолютно все. Города. Люди.

И беда многих жителей мирных частей Украины в том, что они держат перед глазами луганскую и Донецкую область образца 2013-2014-го, когда всей "Донбасс Ареной" пели Гимн Украины, когда автопробеги, когда многотысячный митинг "Донбасс-Украина". 90% участников этих митингов сегодня УБД, АТОшники, служащие ВСУ и Нацгвардии, переселенцы или погибшие от рук террористов Герои. А там… Ну, что там осталось, то осталось. Страшно это писать, помня, что там еще с десяток твоих несгибаемых и твердых верой в Украину друзей. Но, именно они подтверждают факт колоссальной деградации ОРДЛО и невозможности адаптации выросших в ОРДЛО детей-подростков к условиям мирной жизни.

И констатация этого факта не демонизация жителей ОРДЛО. Это просто констатация. Как буковки в анализах — "ковид подтвержден". Если у вас такой диагноз врач же вас не демонизирует, нет?! То-то же! Мы просто должны помнить об этом, говоря про реинтеграцию. А военные должны помнить о том, что дети ОРДЛО, это еще и минеры, снайпера, разведчики, прошедшие обучение в кадетских корпусах. И заминировать в мирной части Украину детскую игрушку и детскую коляску для них — раз плюнуть. Все, что там произошло с детьми, подростками и все, что еще произойдет — вина РФ, вина оккупанта.

Ни один ребенок в мирных частях Украины не получает образования, как убить сверстника, как убить "укропа", как ходить "на Берлин". Милитаризация ОРДЛО достигла апофеоза еще 3 года назад. Сейчас там дети военные вызывают у взрослых умиления-мимими, какая прелесть. Точно так же, как в РФ.

В ОРДЛО призывают по 200 призывников в каждой "республики", все остальные идут вне "призыва" обучаться на полигоны на военные специальности. Эти 200 "невинных агнцев" уже нарекли "груз 200", еще до их выезда на передовую. Скорее всего, этих лопоухих лопушат будут уничтожать на камеру, для красивой картинки пропагандистов.

За 7 лет войны в ОРДЛО привыкли убивать. Здесь это так просто, так банально. Ребенка об угол стола, чтобы не орал и не мешал пить и вести философские беседы, женщину, мужчину, кума, соседа… Здесь убивают на спор, за деньги, из-за ревности, из-за любви, просто потому что бесит… Здесь оправдывают убийства "сама виновата", "значит, было за что". Здесь нанимают убить, если самим страшновато!

Эти слова, нескончаемый поток боли. Моей боли. Ведь это умирает мой край. Ведь эти люди всю жизнь будут ненавидеть Украину и при каждом удобном случае "мстить" за свои "обиды". Эти люди будут нести эту свою "мораль", "закон" и "порядок" везде, куда смогут дотянуться. И, знаете, когда мы их попытаемся наказать, они станут дыбки — "за что, это вы укропы нас специально прессингуете".

7 лет войны доли людям абсолютно новую мораль, абсолютно новые правила поведения и жизни, сменив черное на белое и белое сделав черным.

Могли ли они избежать деградации? – я не знаю. Деградируют люди и в мирных частях, просто война, она, как катализатор, "пятилетка за два дня".

Сегодня в городе Червонопартизанске (город спутник Свердловска-Должанск), Луганская область-ОРЛО, член незаконного коллаборционно-оккупационного вооруженного формирования называющегося "2 омсбр "НМ ЛНР" тяжело ранил свою 15-летнюю сожительницу из стрелкового оружия (автомат).

Некто Харчук с мех роты (ремонтники и обслуга танков и БТР), находился в наряде и охранял склады БК, по сообщениям из соцсетей ему около 27-лет, в "ополчении" 4 года, наркоман.

Из города сообщают, что 15-летняя девушка, которая уже 2 года сожительствует с "героем защитником" пришла в "воинскую часть" проверить действительно ли ее сожитель был в карауле, так как подозревала его в измене со своей подругой-одноклассницей, и, конечно же, закатила ему скандал, влепила пощечину.

Девушка не учла, что ее избранник вооружен. Боле того, не учла она и того, что на боевом посту он находился в абсолютно угашенном состоянии, так как хорошенько укололся. Результат, врачи говорят, что 15-летняя девушка-женщина вряд ли доживет до завтра.

Харчук испугавшись содеянного покинул боевой пост и сбежал с оружием. Поймали его где-то в Славяносербском районе, поселке Христово-ОРЛО.

Они же дети, да? – так поют моралисты. Ну, это пока "онижедети", не вырезали их семьи.

В соцсетях города вой "сама виновата", "зачем пришла на боевой пост", "зачем устроила скандал", "женщина должна терпеть", "слишком вольно бабы себя чувствуют", "пострадал из-за дуры". К "защитнику", жившему с несовершеннолетней (связь началась, когда девочке было 13-ть лет) со стороны жителей ОРДЛО претензий нет!

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