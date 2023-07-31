'Дед на стиле': пенсионер из Черновцов стал звездой сети благодаря необычным нарядам, которым поражает прохожих. Видео

Пенсионер из Черновцов стал звездой сети благодаря необычным нарядам, которым поражает прохожих. Ролики с участием "деда на стиле" приобретают немалую популярность.

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Неизвестный мужчина постарше удивляет прохожих новыми образами. Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Мужчины пользователи уже прозвали "дедушкой на стиле", а местные жители массово выкладывают видео с его участием. Каждый день "икона стиля" появляется на улицах города в новом наряде.

Свои образы дедушка подбирает тщательно: то облачится в военную форму, то в национальные костюмы. При этом он почти всегда выходит в новом головном уборе и солнцезащитных очках.

Пользователи соцсетей пишут, что страсть к переменам у мужчины началась после потрясений в личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях украинских пользователей всколыхнула новость о свадьбе певицы Нади Дорофеевой и ресторатора Михаила Кацурина. Фаны активно обсуждают тайную церемонию пары, разбирая на детали опубликованные женихом и невестой фото. Особое внимание поклонники уделили образу Кацурина, состоявшего из костюма, кепки и кедов.

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