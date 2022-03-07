Даже захватив Новокаховскую ГЭС, оккупанты не получили  воду в Крым, –  Арестович

Российским оккупантам нужно было захватить Новокаховскую гидроэлектростанцию для того, чтобы обеспечить таким образом водоснабжением временно оккупированного страной-агрессором украинский Крым. Однако вода на полуостров так и не пошла.

Об этом в воскресенье, 6 марта, сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату Марку Фейгину. Видео разговора опубликовано на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, россияне потратили много усилий чтобы временно взять под контроль ГЭС, там были бои, однако даже захватив станцию, оккупанты не достигли поставленной цели.

Видео дня

"Там такое количество войск было, что ее силой взяли. И, по их сообщениям, взорвали дамбу в Крым. Взорвать ее можно хоть трижды, но чтобы пошла вода еще нужно постараться. Как я знаю, вода не идет, иначе они (оккупанты. – Ред.) победно бы про это протрубили", – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что украинская власть сделала все возможное для того, чтобы даже после захвата было очень непросто восстановить водоснабжение в Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители города Новая Каховка на Херсонщине, который оказался заблокирован российскими захватчиками, 6 марта вышли на очередной митинг против оккупантов. Люди с украинскими флагами устроили им бунт, скандируя знаменитую фразу "Русский корабль, иди на***".

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