Даже кусочек может убить: какой продукт опасный для собак

Часто хозяева не замечают, что едят их домашние питомцы во время прогулки. Некоторые привычные для нас продукты противопоказаны для употребления песикам.

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Обычная жвачка без сахара может привести к летальным исходам. Ветеринар из Кентукки опубликовал видео в социальной сети TikTok, где объяснил, почему это так опасно для четвероногих (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца)..

Доктор Мэтт МакГлассон рассказал, что ксилит (заменитель сахара, содержащийся в жвачке), может убить вашего любимца.

"Лишь один кусочек жвачки может быть смертельным для вашего щенка", - написал МакГлассон.

Согласно данным Управления по контролю за продуктами питания США, ксилит известен как сахарный спирт. Обычно его используют как заменитель сахара в продуктах питания, например, в шоколаде.

В организме собачек такое вещество усваивается неправильно.

"Сахарный спирт чрезвычайно вреден для щенков, поскольку быстро впитывается в кровь и может привести к мощному выбросу инсулина в поджелудочную железу", – утверждают в Управлении.

По словам ветеринара, ксилит может вызвать опасную для жизни питомцев гипогликемию (низкий уровень сахара в крови).

"Некоторые признаки того, что ваша собака могла проглотить ксилит, включают вялость, слабость, рвоту, судороги", – говорит МакГлассон.

Если вовремя обратиться к врачу, то со здоровьем собачки все будет хорошо. С помощью внутривенного введения дозы сахара в кровь любимца его состояние улучшится.

Также опасное вещество может повысить уровень печеночных ферментов у собак, что приведет к печеночной недостаточности.

Ксилит содержится и в сиропах от кашля, хлебобулочных изделиях и некоторых видах арахисового и орехового масла.

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