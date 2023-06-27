Даже кусочек может убить: какой продукт опасный для собак
Часто хозяева не замечают, что едят их домашние питомцы во время прогулки. Некоторые привычные для нас продукты противопоказаны для употребления песикам.
Обычная жвачка без сахара может привести к летальным исходам. Ветеринар из Кентукки опубликовал видео в социальной сети TikTok, где объяснил, почему это так опасно для четвероногих (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца)..
Доктор Мэтт МакГлассон рассказал, что ксилит (заменитель сахара, содержащийся в жвачке), может убить вашего любимца.
"Лишь один кусочек жвачки может быть смертельным для вашего щенка", - написал МакГлассон.
Согласно данным Управления по контролю за продуктами питания США, ксилит известен как сахарный спирт. Обычно его используют как заменитель сахара в продуктах питания, например, в шоколаде.
В организме собачек такое вещество усваивается неправильно.
"Сахарный спирт чрезвычайно вреден для щенков, поскольку быстро впитывается в кровь и может привести к мощному выбросу инсулина в поджелудочную железу", – утверждают в Управлении.
По словам ветеринара, ксилит может вызвать опасную для жизни питомцев гипогликемию (низкий уровень сахара в крови).
"Некоторые признаки того, что ваша собака могла проглотить ксилит, включают вялость, слабость, рвоту, судороги", – говорит МакГлассон.
Если вовремя обратиться к врачу, то со здоровьем собачки все будет хорошо. С помощью внутривенного введения дозы сахара в кровь любимца его состояние улучшится.
Также опасное вещество может повысить уровень печеночных ферментов у собак, что приведет к печеночной недостаточности.
Ксилит содержится и в сиропах от кашля, хлебобулочных изделиях и некоторых видах арахисового и орехового масла.
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