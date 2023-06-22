Какие растения можно посадить для домашних любимцев: лакомство для кошек, собак и кроликов

Домашние любимцы любят лакомиться свежей травкой и это не только касается кроликов или хомяков. Кошки и собаки частенько перекусывают зелеными растениями. Поэтому выделите место для выращивания свежих деликатесов, которые обрадуют ваших животных.

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Однако не все растения обладают полезными свойствами. OBOZREVATEL составил список культур, которые по вкусу не только домашним питомцам, но и их хозяевам.

Морковь

Все хозяйки имеют этот овощ у себя на кухне, потому что часто используют его в приготовлении блюд, но он еще и доставляет большое удовольствие нашим животным. Морские свинки, хомячки и кролики обожают морковь.

Благодаря ей, вы можете сохранить свою мебель, потому что щенки полюбят грызть что-нибудь твердое. Это будет полезно и для животных, и для интерьера.

Кошачья мята

Из названия растения понятно, что такой мятой любят полакомиться кошки. Масло, содержащееся в растении, вызывает у животных временное ощущение эйфории. Некоторые кошки реагируют на нее отрицательно, но это редкое явление.

Пырей

Если вы живете в квартире и домашние питомцы редко выходят на улицу, то посадите в горшке пырей. Он нетребователен в выращивании и богат питательными веществами. Это растение лучше всего подойдет, чтобы немного разбавить рацион собак и кошек.

Салат

Рыбы, кролики, черепахи, морские свинки обожают листья салата. Такой перекус может заменить обычную пищу, поскольку имеет большое количество питательных веществ и витамина. Не только животные могут им лакомиться, но и их хозяевам он будет полезен.

Лаванда

Этот красивый и ароматный цветок украсит ваш дом и отпугнет блох, клещей и моль. Есть растение нельзя, но запах безопасен для животных и поможет им расслабиться.

Валериана

Мы хорошо знаем, что это растение ценится своими лечебными свойствами. Она помогает не только снизить стресс и уберечь нервную систему, но и имеет приятный запах и красивые цветы. Аромат поможет животным успокоиться и улучшит сон.

Розмарин

Розмарин – благоухающая приправа, которая делает блюда еще вкуснее. Растение обладает также лечебными свойствами. К примеру, ее аромат укрепляет иммунитет домашних любимцев и отпугивает вредителей.

Ромашка

Вкусный чай из ромашки помогает хорошо уснуть, снимает стресс и улучшает пищеварение. Также она влияет и на домашних животных.

Мята перечная

Это комнатное растение подойдет для выращивания в горшке. Из нее можно делать чай, лимонад, мороженое и просто украшать листьями блюдо. Мята оказывает успокаивающее, антисептическое и обезболивающее действие. Ее лечебные свойства одинаково действуют как на домашних животных, так и на их хозяевах.

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